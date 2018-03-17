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台北市立動物園明辦歡送趴 送金剛寶寶赴荷成家

2018-03-17 21:54經濟日報 記者郭幸宜╱即時報導

台北市立動物園的型男金剛猩猩「寶寶」即將遠赴荷蘭娶妻生子，脫離黃金單身宅的生活，台北市立動物園18日將為寶寶舉行「天作之荷－寶寶啟程荷蘭歡送暨慶生會」，台北市長柯文哲，荷蘭貿易暨投資辦事處代表紀維德與新光人壽慈善基金會執行長吳欣盈將出席歡送會，祝寶寶一路順風，早生貴子。

與寶寶淵源最深的新光人壽，為慶祝單身宅男「寶寶」舉行婚前「單身趴」，只要拿曾與金剛猩猩「寶寶」合影的照片，即可免費入園參加18日在台北木柵動物園舉辦的歡送活動。

說起「寶寶」與台灣的緣分始於1987年，當時才兩歲，來自非洲喀麥隆的寶寶遭違法走私來台，面臨被遣返的命運，但考量先前同伴不幸在遣返途中離世，讓寶寶的遣送之路凶多吉少，獲悉此事的新光金董事長吳東進，決定捐款12.7萬美元（約新台幣440萬）買下金剛寶寶並贈送給木柵動物園，此後每年四月兒童節前後，新光人壽慈善基金會與動物園均會舉辦金剛慶生保育活動，邀請弱勢兒童暢遊動物園，並頒發「兒癌獎學金」，鼓勵勇敢抗癌的小朋友。

與寶寶緣份深厚的新光人壽，不只依「寶寶」原型設計成新光吉祥物「金寶」，吳欣盈與動物園方在2010年寶寶25歲生日時，也幫牠許下三個心願，分別是「想要一個新家、談戀愛然後妻妾成群！」。

寶寶從2歲來台，陪伴台灣人已有31年之久，渡過許多歡笑與幸福的時刻。新光人壽邀請喜歡寶寶的粉絲們記得保握時間到動物園跟寶寶道別，並參與寶寶離台前的「新猩相惜單身趴」，讓「寶寶」帶著大家的祝福，勇敢飛向荷蘭、奔向妻妾成群的嶄新生活。

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