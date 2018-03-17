嬤替孫養毛小孩 身子癢抓到流膿

2018-03-17 19:23 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雨鑫 ╱即時報導



狗狗是人類最忠心的朋友，許多離巢的兒女，擔心家人會寂寞，往往會讓家人飼養毛小孩，但是醫師呼籲，並非每個人都適合飼養毛小孩，曾有一名90多歲的阿嬤為了飼養孫子放在老家的狗，比照孫子飼養的模式，養在室內，每天都跟狗睡在一起，但奶奶對寵物毛髮過敏，全身嚴重異位性皮膚炎，皮膚抓到流膿就醫才被發現。

董氏基金會心理衛生中心主任葉雅馨說，寵物其實比孩子更黏人，很多家庭是寵物原本是孩子在養，最後變成家長在養，且寵愛程度不在話下，還會時常跟他們講話，特別是寵物吃喝拉撒都需要人幫忙，狗狗上廁所就必須要幫牠開廁所門，或是得帶牠外出散步，一早可能就會被吵醒等，若是自己的孩子可能連吃飯都在玩手機，但寵物卻是時時刻刻都在關注你。

她認為，讓家長能夠接受毛小孩的方式就是採取「漸進式」，讓原本沒有養寵物習慣的家長，漸漸地認為家中有寵物也不錯，但是她呼籲寵物的飼養，最好還是「領養取代購買」，孩子可以領養狗狗或是貓咪，帶回家中給爸媽，甚至是阿公、阿嬤摸摸，讓他們常看到寵物，把牠當作家中的一份子後，再鼓勵家中長輩飼養是一個不錯的方法。

不過，準備飼養毛小孩之前，無論是家長或是年輕人，都得要有一個認知，飼養是「長時間」的事情，飼養前必須要先評估自身的能力，若是子女想讓長輩飼養寵物，也得先評估家長的能力以及居住空間是否適合。

台大醫院北護分院院長黃國晉說，飼養寵物之前可以做以下的評估，體力是否能夠負荷、健康狀況是否可配合毛小孩、居家空間是否足夠、會占據生活一定的時間、不會隨意丟棄、不會隨意對寵物發脾氣遷怒等。

黃國晉表示，家長相對於孩子，飼養的認知相對健全，但仍有可能出現「不自量力」的行為，像是長輩常常會逞強，向子女相顯自己現在身體還硬朗，可以每天帶著牠們去散步，實際上卻是身體常常出問題，須常要跑醫院，如此一來，反倒疏於對於毛小孩的照顧，對於毛小孩也不好，家長也可能因為懸著一顆擔心的心，導致病沒養好、毛小孩也沒養好。