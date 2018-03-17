空巢覺得寂寞覺得冷 找個毛小孩來陪有這些好處

2018-03-17 19:18 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雨鑫 ╱即時報導



很多民眾認為養貓、養狗是年輕的人專利，實際上有非常多長輩在孩子離家後，也會飼養寵物作為陪伴。董氏基金會心理衛生中心主任葉雅馨說，英國利物浦大學團隊，過去曾針對26位狗主人進行研究，包含進行個人訪談，瞭解主人遛狗的經驗以及動機，發現主人遛狗主要是為了狗狗的健康，但同時遛狗也增加主人的快樂、健康、社交能力。

該研究顯示，飼養狗狗的飼主，體能表現通常比較活躍，飼主為了保持狗狗的健康，主人每次遛狗時，至少會快走30分鐘，容易達到每周運動150分鐘的目標，可大幅提升身體活動水平，該研究於2017年8月刊登於「國際環境研究與公共衛生期刊」中。

葉雅馨說，台灣進入少子化的社會，加上經濟壓力大，很多孩子都被迫離家打拚，家長獨自守著老家，飼養毛小孩可以降低家長的「寂寞感」，根據上述的研究，飼養狗狗還可以逼家長按時運動，一般家長因為沒有孩子在家，可能想著今天可以多睡一點，一整天就懶過去了，但若是有毛小孩，早上會吵主人，半強迫式地帶牠出去上廁所，也能幫助長輩生活規律。

科學報告期刊（Scientific Reports）於去年11月發表一篇瑞典的研究內容，研究者針對340萬名，年紀在40歲到80歲的瑞典人進行研究，發現獨居者若是有飼養寵物，與沒有飼養寵物的人相比，死亡風險可以降低33％、減少心血管疾病約36％，降低心臟病發作機率約11％，另外研究還指出飼養寵物會帶進灰塵，增加體內菌叢，反而增加免疫能力。

葉雅馨說，飼養寵物不僅限於狗狗，但是狗狗的精力較為旺盛，加上狗狗有散步的需求，幫助長輩走出家裡，多與外界接觸的機率也比較高，但是飼養其他的寵物，包含貓、鳥、魚或是種植樹木等，都有「療癒能力」。

台大醫院北護分院院長黃國晉說，有些孩子會認為家長愛毛小孩，反而勝過於愛過自己，自認有人照料家長，完全投注在工作或是自己的家庭，疏於關心家人也不回家裡探視長輩。