想帶寵物搭飛機嗎？ 8大要點保護毛小孩

2018-03-16 10:53 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ╱即時報導



欲攜帶寵物搭機時，該做哪些事前準備呢？旅遊搜尋引擎業者特別告訴旅客相關準備與注意事項，還整理七件不可在飛機上做的事。 圖／Skyscanner提供 分享 facebook 欲攜帶寵物搭機時，該做哪些事前準備呢？全球旅遊搜尋引擎Skyscanner特別告訴旅客相關準備與注意事項，還整理七件不可在飛機上做的事，包括不能拒絕飛機上的動物。

Skyscanner表示，事前準備事項：

1. 機上適應練習：少數航空公司允許寵物一同乘坐客艙內，但通常寵物都是被安置在飛機上另一個壓力及溫度都與客艙相同的機艙，雖然非常安全，但這也表示在飛行期間是無法陪伴在寵物旁邊，飛行途中，毛小孩也許會因此而感到驚慌不安，所以出發前建議先幫助您的寵物進行適應練習，像是獨立放在車子後座，您也可以藉此評估搭機的可行性。

2. 行前準備：各個國家對於入境的寵物品種都有不同限制和動物檢疫規定，出遊前請先查好規範，並備齊所需的證明資料，此外，至少須於出發前30天，帶著您的寵物到各大動物醫院去注射相關疫苗，包括狂犬病疫苗及旅遊國的其他規定疫苗，大多國家也會要求毛小孩須植入晶片才可入境。

登機須知方面：

1. 寵物籠標準：依據國際航空運輸協會（IATA）的規格標準，所有寵物上機都必須放置在有足夠空間可讓寵物活動的籠子內，各家航空公司對籠子尺寸的規定也有不同，出發前，請務必事先跟航空公司聯繫確認。

2. 寵物艙位預定：在訂購機票的同時一併告知航空公司您會攜帶寵物同行，並提供寵物品種、體型尺寸等，藉此可以進一步了解航空公司的相關規定，也可以確保您的寵物能夠跟您一起上飛機。

3. 寵物搭機收費標準：寵物的搭機費用以行李超重費計算，且不列入免費行李額度，收費標準各個航空公司都不同，實際的重量（包括籠子）通常以公斤換算，再依飛行區域來計費。

至於注意事項則有：

1.放置主人衣物或使用費洛蒙噴霧：為避免寵物恐慌，可以在艙上的寵物籠內放有主人氣味的衣物，或是使用費洛蒙噴霧也會有所幫助。最好不要使用任何鎮定劑或安眠藥，以免寵物對藥品產生其他反應或是導致後遺症。

2.事先告知地勤人員：寵物於停靠轉機站時可由地勤人員檢視寵物狀況，並補充食物、飲水，但須事先提出要求。

3.搭乘前避免餵食：前四小時最好不要餵任何食物，以免牠們暈機嘔吐。

更多資訊可以參考Skyscanner網站的「攜帶寵物飛行必知的流程與須知，幫你搞懂機票費及規則」、「主人必看！帶寵物旅遊16大注意事項」，以及「【旅行百科】7件在飛機上絕不能做的事」。