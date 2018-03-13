13歲哈士奇「凱菲」如人類9旬婆婆 教2萬學子動保

2018-03-13 19:41 聯合報 記者 聯合報 記者 徐如宜 ╱即時報導



13歲的哈士奇犬「凱菲」，跟著動物行為訓練師徐淑莉到各校巡迴宣導動物保護知識。記者徐如宜／攝影 分享 facebook 高雄市農業局與教育局今天簽訂「動物保護生命教育合作意向書」，推動多項動保教育創新計畫。13歲的大型犬哈士奇「凱菲」，換算為人類年齡已經是90歲的老婆婆了，跟著動物行為訓練師徐淑莉勤跑校園，多年來有2萬名學子從牠身上學到動物保護知識。

高雄市農業局長蔡復進與教育局長范巽綠，今天在市府四維行政中心簽署「動物保護生命教育合作意向書」，現場有動物保護生命教育講師群見證，將合作多項動保教育創新計畫，讓高雄市的動保生命教育能更有系統的推展與深耕。

蔡復進表示，農業局與教育局將共同推出包括自導式的「高雄市動物保護關愛園區校外教學參訪計畫」，回饋式的「高雄市動保種子教師蒲公英培訓計畫」，客製化的「高雄市動物保護校園宣導紮根計畫」，以及多元化的「高雄市校園友善犬─旺旺2.0計畫」。動保處將提供更友善場域鼓勵學校至燕巢、壽山動物關愛園區，進行校外教學，並培訓更多動保種子教師。

「教育是解決社會問題的根源！」范巽綠表示，台灣是重視人權、環境權與動物權的地方，從教育面推動友善動物的觀念，會更強化孩子對動保議題的關注。

動物行為訓練師徐淑莉帶著哈士奇犬「凱菲」出席，凱菲已經13歲了，在大型犬來說，相當於是人類90歲的老婆婆。牠的母親是流浪犬，3個月大時開始跟在徐淑莉身邊，個性溫馴友善。5年前到各校巡迴宣導，已經有2萬名學子從牠身上學到動物保護知識。