親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物
SIHH表展

華郵：川普開除國務卿提勒森 遺缺由CIA局長龐培歐擔任

13歲哈士奇「凱菲」如人類9旬婆婆 教2萬學子動保

2018-03-13 19:41聯合報 記者徐如宜╱即時報導

13歲的哈士奇犬「凱菲」，跟著動物行為訓練師徐淑莉到各校巡迴宣導動物保護知識。記...
13歲的哈士奇犬「凱菲」，跟著動物行為訓練師徐淑莉到各校巡迴宣導動物保護知識。記者徐如宜／攝影
分享
高雄市農業局與教育局今天簽訂「動物保護生命教育合作意向書」，推動多項動保教育創新計畫。13歲的大型犬哈士奇「凱菲」，換算為人類年齡已經是90歲的老婆婆了，跟著動物行為訓練師徐淑莉勤跑校園，多年來有2萬名學子從牠身上學到動物保護知識。

高雄市農業局長蔡復進與教育局長范巽綠，今天在市府四維行政中心簽署「動物保護生命教育合作意向書」，現場有動物保護生命教育講師群見證，將合作多項動保教育創新計畫，讓高雄市的動保生命教育能更有系統的推展與深耕。

蔡復進表示，農業局與教育局將共同推出包括自導式的「高雄市動物保護關愛園區校外教學參訪計畫」，回饋式的「高雄市動保種子教師蒲公英培訓計畫」，客製化的「高雄市動物保護校園宣導紮根計畫」，以及多元化的「高雄市校園友善犬─旺旺2.0計畫」。動保處將提供更友善場域鼓勵學校至燕巢、壽山動物關愛園區，進行校外教學，並培訓更多動保種子教師。

「教育是解決社會問題的根源！」范巽綠表示，台灣是重視人權、環境權與動物權的地方，從教育面推動友善動物的觀念，會更強化孩子對動保議題的關注。

動物行為訓練師徐淑莉帶著哈士奇犬「凱菲」出席，凱菲已經13歲了，在大型犬來說，相當於是人類90歲的老婆婆。牠的母親是流浪犬，3個月大時開始跟在徐淑莉身邊，個性溫馴友善。5年前到各校巡迴宣導，已經有2萬名學子從牠身上學到動物保護知識。

徐淑莉說，凱菲除了膝蓋動過手術，其他的身體機能都還不錯，對牠來說，聲音與笑容就是一種獎勵！凱菲生就一張萌臉，對學童很友善，小朋友聽說凱菲已經年紀很大了，撫摸起來就更溫柔了，希望凱菲健健康康，陪大家一起長大。

高雄市農業局與教育局簽訂「動物保護生命教育合作意向書」，推動多項動保教育創新計畫...
高雄市農業局與教育局簽訂「動物保護生命教育合作意向書」，推動多項動保教育創新計畫。記者徐如宜／攝影
分享
高雄市教育局長范巽綠、農業局長蔡復進與動保處長徐榮彬（右至左），推動「校園友善犬...
高雄市教育局長范巽綠、農業局長蔡復進與動保處長徐榮彬（右至左），推動「校園友善犬─旺旺2.0計畫」。記者徐如宜／攝影
分享

相關新聞

棲地遭破壞...蝙蝠遷居國道 交部首啟動施工監測機制

2018-03-12 02:38

石虎、穿山甲 也常遭路殺

2018-03-11 23:46

監測啟動 國道動工前…將先確認「蝙蝠不在家」

2018-03-11 23:43

擱淺虎鯨死亡 胃裡掏出18個塑膠袋

2018-03-10 13:14

飛荷蘭當種男 金剛猩猩寶寶將說Bye

2018-03-09 23:33

保育有成 生態紀錄祖師爺：一大群水鹿來跟我混日子

2018-03-09 08:03

狗醫師大使 伴埔里長者

2018-03-08 23:48

動物輔療 狗醫師加入埔基伴老行列

2018-03-08 19:58

那美好的仗已打過 這5隻英雄犬寫進救災史

2018-03-08 10:00

主人入監 狗場如煉獄 發動認養

2018-03-07 23:41

校園友善犬 臉書粉絲2000多人

2018-03-07 22:57

TNVR 讓流浪貓變社區萌寵

2018-03-07 22:52

人犬衝突倍增 雲縣實施「責任制」TNVR

2018-03-07 22:48

軍犬分大小？拉布拉多和狼犬誰的軍階高？

2018-03-07 15:13

白腳蹄流浪犬取名烏雲踏雪 遇華僑去美國

2018-03-07 07:41

迷航小虎鯨 高市大陣仗救援未果

2018-03-07 07:41

辦公處所禁養動物？縣市長反對

2018-03-07 00:36

他們養的流浪犬 像家人

2018-03-07 00:16

影／認養搶救消防隊犬 林右昌：最高興是兩個兒子

2018-03-06 18:49

全球唯一雄性北非白犀牛 健康惡化恐來日不多

2018-03-02 10:05

水雉成泰國鱧獵物 洲仔濕地拷潭清淤

2018-03-01 20:58

「最完美的無尾熊」長這樣 網友大讚超可愛

2018-03-01 20:40

保母講古！那些年 金剛猩猩與牠的室友們…

2018-03-01 00:28

金門又出現受傷水獺 保育人士急尋搶救

2018-02-28 16:46

單身漢不孤單 金剛猩猩「寶寶」的動物朋友

2018-02-28 13:34

無尾熊表兄弟 「轉大人」前相依偎

2018-02-27 00:15

還沒「轉大人」 無尾熊表兄弟搬新家愛依偎

2018-02-26 15:46

到府顧「主子」 貓保母正夯

2018-02-26 00:23

大猩猩「寶寶」頑皮脫人衣服 保育員無奈打赤膊

2018-02-23 16:10

金剛猩猩赴荷蘭 保育員回憶過往展柔情

2018-02-23 14:01

影／不買票硬闖月台 平溪線稀有乘客山羌受困

2018-02-22 13:01

幫圓仔添弟妹 圓圓續人工助孕

2018-02-21 23:07

認養時驚呼居然同一隻！ 流浪動物缺「美照」

2018-02-20 13:06

家裡汪星人不聽話？ 訓犬師建議從散步做起

2018-02-18 10:11

狗年行大運 教好牠才是稱職的狗主人

2018-02-17 11:31

托圓仔的福 北市動物園「明星」變多了

2018-02-17 11:02

保育動物數量少 完成配對需數年

2018-02-17 10:56

每小時餵奶不嫌累 只求小穿山甲活下去

2018-02-17 10:53

不只遊憩 台北市立動物園肩負保育使命

2018-02-17 10:52
看更多

熱門文章

台北米其林把守嚴！ 媒體掀戰 這9家確定入榜

2018-03-13 15:12

台菜摘星！ 60年老字號「金蓬萊」入列米其林

2018-03-13 10:42

明年起發票可網路APP兌獎 提供24小時服務

2018-03-13 06:03

去日本總店嚐鮮 謝金河點出一蘭拉麵成功策略

2018-03-12 22:30

天氣忽冷忽熱受不了？ 高麗菜竟然開花了

2018-03-13 13:27

99.8%的人 這一種食物都吃不夠

2018-03-13 16:09

獨╱專家喊扯 森鐵員工爆料阿里山小火車用焊補輪

2018-03-12 22:37

台灣醫界怪現象！ 醫院賺錢金雞母竟是美食街停車場

2018-03-13 11:11

好天氣到周四 吳德榮：周五變天鋒面南下

2018-03-13 07:01

為找血管手電筒貼手十分鐘 十月女嬰手掌起大水泡

2018-03-13 14:19

TOYOTA VIOS 小車霸王再進化

2018-03-12 22:10

醫院賺錢冠軍！林口長庚105年財報43.58億元

2018-03-13 10:40

自我管理13招 遠離失智風險

2018-03-13 00:14

幼稚園助教月薪26k要顧32童 網問薪水合理嗎？

2018-03-13 13:31

心情點滴／還不是旅者

2018-03-13 06:00

美味記憶／口味與想念

2018-03-13 06:00

今日星座運勢／獅子 主動關懷他人 人氣運勢加分

2018-03-13 00:00

輪胎美食這樣來！你不知道的6個米其林指南冷知識

2018-03-13 15:44

當紅手搖飲進駐超商 24小時都喝得到

2018-03-12 20:27

上學學什麼／不想上學的心情，原來與這有關

2018-03-13 06:00

日夜溫差大高溫29度 周四鋒面接近又下雨

2018-03-13 04:55

吃頭髮玩具？ 蓬蓬黏黏球纏到頭髮悲劇收場

2018-03-13 15:36

準新娘太迷信 網友批：難道上床還要看良辰吉日？

2018-03-13 19:17

撰寫白老猴的悲歌 外省二代筆下訴辛酸獲小說首獎

2018-03-13 04:10

搶票注意！台鐵清明連假車票 3月20日起開訂

2018-03-13 10:44

女嬰遭手電筒燙傷出現大水泡 長庚：會全權照護

2018-03-13 17:34

2018國人飲食指南出爐 洗白全脂奶、蛋黃刻板印象

2018-03-13 11:28

月票1280元 雙北捷運、公車搭到飽

2018-03-13 00:24

台灣動畫「幸福路上」 摘下東京動畫大獎

2018-03-12 22:29

中國祭出惠台31項措施 文化部籲降低審批回歸創作自由

2018-03-12 22:39

星星叉子餐盤！米其林的符號有意義 專業食客必知

2018-03-13 10:21

107年新版每日飲食指南！ 全脂低脂乳品一樣好

2018-03-13 11:49

世上真有心電感應？18歲「換心人」經歷生命奇緣

2018-03-13 12:03

舉發店家逃漏稅拿獎金 要有「單據」為證才行

2018-03-13 09:03

乾燥玫瑰色膩了吧 「秀智橘」接棒成男神最愛大熱色

2018-03-13 13:56

超美！CITY CAFE城市櫻花杯+限量草莓歐蕾

2018-03-13 16:36

今高溫上看30度 彭啟明：周五六降雨機率增

2018-03-13 08:41

這裡「花都開好了」 就等紫斑蝶嬌客報到

2018-03-13 12:29

不再強調牛奶喝低脂或脫脂 營養師：正常喝就好

2018-03-13 11:03

腰痛以為職業病 原來是僵直性脊椎炎

2018-03-13 18:09
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top