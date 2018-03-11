石虎、穿山甲 也常遭路殺

2018-03-11 23:46 聯合報 記者 聯合報 記者 董俞佳 ／台北報導



苗栗以北常見石虎成為車下亡魂。 圖／特生中心提供 分享 facebook

農委會特生中心近日整合相關資料，首次公開全台路殺資料庫；統計發現，路殺受害動物除了蛇、蜥蜴、青蛙等兩棲爬行類，還有石虎、穿山甲、白鼻心等較為珍稀的動物。特生中心說，未來將進一步了解動物遷移習性，促成更多生態友善道路。

路殺是指野生動物在路上被車撞死。特生中心二○一一年成立路殺社，透過公民力量回傳各地路殺資訊，截至目前已有五萬多筆資料，近日還成立路殺資料視覺化網站，可看到各個縣市的路殺資料蒐集統計數據。

穿山甲也容易成為路殺受害者。 圖／特生中心提供 分享 facebook

特生中心助理研究員、路殺社主要負責人林德恩說，最容易被路殺的動物是夜間出沒、身體較長、通行時間較久的蛇類，還有繁殖季節須遷移的蛙類等兩棲爬行類；珍稀物種路殺案例則約占一成五，除了不少人害怕的龜殼花、雨傘節等蛇類外，石虎、穿山甲、白鼻心等稀少物種也在路殺資料中發現不少。

林德恩說，路殺常見的地區在兩百公尺到一千公尺淺山地區，這些地方生態維護得不錯，又有一定的交通流量，易造成動物受害。

林德恩說，路殺資料庫的統計數據，無法代表哪個城市路殺比較多，像是台南回報的數目最多、澎湖最少，僅能代表台南的參與者最多，而澎湖最少。

林德恩說，未來將了解這些動物出沒的時間與詳細地點以及動物習性，進一步做出符合牠們生態習性的設計，會把相關資料提供給交通部、林務局、各地方政府，研擬出全台友善生態道路。