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監測啟動 國道動工前…將先確認「蝙蝠不在家」

2018-03-11 23:43聯合報 記者侯俐安／台北報導

鼬獾多居住在淺山地區，因國道切割棲地，導致路殺不斷。 圖／路殺社公民科學家提...
鼬獾多居住在淺山地區，因國道切割棲地，導致路殺不斷。 圖／路殺社公民科學家提供
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國道切割生物棲地，導致動物路殺不斷，像國三嘉義段「大林隧道」被發現是白鼻心、鼬獾棲地，交通部高公局擬讓出綠地讓動物通行；近年還發現國道也意外成了生物棲地，有蝙蝠以國道高架為家，高公局將首度啟動蝙蝠生態監測機制。

石虎、鼬獾、白鼻心等野生動物大多居住在淺山地區，因國道切割棲地，導致路殺不斷，國三嘉義民雄段曾首設動物通道，隨後國三白河、大甲、關西、通霄等也都有設置，監測發現白鼻心、鼬獾、麝香貓等經過次數不斷增加，有明顯成效。

交通部部長賀陳旦去年促成「國道綠廊道」專案，擬擴大發揮淺山生物廊道功能。像國三大林隧道，隧道上方是軍方新兵訓練中心，但近年觀察這裡是白鼻心、鼬獾的棲地，高公局已跟軍方溝通，擬讓出上方二至三米寬的綠地讓動物通行，並啟動水溝加蓋、生態監測，並剪開圍籬網下方讓動物通行。

蝙蝠專家近年則發現，國道橋梁箱梁、排水箱涵成了蝙蝠重要棲所，光是國五高架路段，近卅公里就有四千至六千隻蝙蝠居住，包括台灣小蹄鼻蝠、台灣大蹄鼻蝠、東亞摺翅蝠、華南水鼠耳蝠及東亞家蝠等。

高公局工程司高秀雲說，近年進行國道橋梁耐震補強時，發現蝙蝠受到人為干擾與開發導致棲地劣化或消失影響，洞穴型蝙蝠無處可住，轉移到橋下涵洞、或上方箱梁，除已首度啟動蝙蝠生態監測機制，今年還將提出保育對策，確認「蝙蝠不在家」再施工，包括避開蝙蝠活動時間，以及度冬、夏天育幼期；若蝙蝠「遲不離家」，會啟動「友善驅離」，封閉箱梁出入口，或以燈光聲音驅離。

台灣蝙蝠學會秘書長周政翰說，「友善驅離」後蝙蝠大多不會回到原棲息，建議非不得已再進行。

國道生態保育

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