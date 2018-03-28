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決定讓毛寶貝成為一家人？7件事你一定要先考慮

2018-03-28 09:07聯合新聞網 滔新聞

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當你看到這些善良無辜的圓眼睛、肥短的後腿肚、搖起來特別無害的長尾巴……一再讓你愛心大噴發：「我也好想養一隻可愛的狗狗啊！」現在有許多動物送養的資訊在臉書及網路上流傳，如果可以不必花大錢就能領養一隻我喜歡的狗狗、又能發揮愛心，豈不是一舉兩得嗎？！

別急！養狗不是難題，照顧才是關鍵

在你急著發揮你的愛心之前，請先慎重考慮你的善舉是出於哪一種原因，是因為一直以來就想養狗？還是看到朋友的狗兒覺得很可愛，也想找一隻來作伴？抑或女朋友就想養一隻啊，我們一起領養一定能讓感情升溫……？這些種種的情境還不足以成為你擁有一隻毛寶貝的理由喔！尤其是想要直接到各處收容中心或是協會直接領養狗兒的朋友更要特別留意，你的愛心是否出自真正的關懷還是一時興起？

「你生活中的一小段故事，卻是狗兒的一輩子。」對於收養毛寶貝的衝動不能只是看到牠可愛而已，也不能僅止於投緣，要知道許多需要送養的狗狗可能先前有過一些遭遇，甚至現在正有些病痛，收養牠就等於要為牠的最終旅程負責。

歐美人養狗多半視需求而擇，更有老人家想要狗兒陪伴，便同樣選擇一隻老狗，比較少見到類似像國內這樣跟風的狀態，我們應該尋找調性相合、自己能夠負荷的毛寶貝，最重要的是找到一個你與牠都能擁有好品質的「養、伴」關係。

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在國外，許多人領養寵物都早已有正確的觀念，結紮手術是動物醫院一再要求所有飼主必要做的事，實行晶片植入也是保護毛寶貝的第一個方法，畢竟要減少流浪毛寶貝，這才是意義最大的源頭。

根據專門收留以及送養黃金獵犬的狗腳印協會提供，在決定收養毛寶貝之前你有一份清單需要認真去思考，不單是為了毛寶貝日後的幸福，也是為了讓你的愛心真正適得其所。

想要認養毛寶貝，你一定要考慮：

1) 你是否需年滿20歲、具有穩定的經濟能力及工作？絕對不能是學生情侶意欲收養毛寶貝喔！因為你們無法提供日後絕對有能力照顧一個生命的保證！

2) 你一定要經過家人或室友的同意才能領養毛寶貝。家人的支持以及意見是很重要的，如果他們不同意，這意味著毛寶貝到了你家後勢必會有許多衝突及問題發生。

3) 你必需保證為牠每年施打預防針、每月確實服用心絲蟲、體外寄生蟲預防藥。這是照顧一隻狗兒最基本、最必要的事項。

4) 你一定要能視牠為家人，對牠有耐心並且不離不棄，不可以有任何虐待的行為。違者是觸犯動物保護法規的喔！

5) 不接受關籠、鏈狗及室外（包含陽台、露台）飼養。如果你不能給牠一個像家的地方，那麼又何必飼養牠呢！尤其是大型的狗兒，牠們除了吃、住之外，非常需要活動的空間，性格上也需要大量的遊戲鍛鍊，因此飼養的環境如果不能夠容許狗兒進行活動，那麼其它的條件再好依然是「不適合」。

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6) 不接受以「放養或野放」的方式養狗。你不能蓄意放任狗兒單獨外出，外出時一定要將牠們裝入外出籠或上牽繩以策安全。

7) 請先做好功課。養狗新手是可以被接受的，但你絕對需要有正確的飼養觀念。

尊重狗兒的生命及尊嚴就如同珍愛你自己一樣。如果你真的很希望嘗試照顧毛寶貝並且想要了解領養的情形，你也可以親自擔任志工，實際了解這些毛寶貝的大小事。當然，認真考慮過後發現不能飼養毛寶貝的你也不必失望，認捐飼料是最實質的幫助。

對於毛寶貝的愛，你的、我的、他的，都是一樣！

愛心認購飼料連結https://goo.gl/wPGwqk

新聞來源：寵物滔客誌本文由TNN滔新聞授權轉載，原文在此

收養寵物

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