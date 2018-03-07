軍犬分大小？拉布拉多和狼犬誰的軍階高？

馬前總統擔任台北市長時，在搜救犬耳邊「耳提面命」一番，搜救犬反身親了馬英九一臉口水。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

狗在一般人心目中或許是寵物，但其實狗在我們日常生活上也提供很多協助，就以最近發生的花蓮大地震而言，搜救犬就扮演十分關鍵的角色，也由於長期的貢獻，高市消防局今天特別設立全國首座犬隻追思碑，感念搜救犬一生付出。

消防署空勤三隊偵搜隊員莊南華，與獲評量高級搜救犬「小虎」是最佳拍檔。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

依照消防署的統計，目前全國通過IRO評量搜救犬共有26隻，除了9隻編制在消防署特種搜救隊外，其他17隻分屬各縣市政府消防局，隸屬台中市消防局的「鐵雄」，這次在花蓮地震搜救中雖然受傷，但仍成功幫助搜救隊員找到多名受困者。

警方在轄區內擴大臨檢，會同海關緝毒犬與消防局，針對治安熱點店家進行查緝。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

隸屬於財政部關務署的緝毒犬，緝菸犬目前共有39隻，其中專門緝毒的犬共有32隻，2隻專門緝菸，另有5隻可兼具緝毒、緝菸能力，這39隻犬，平日服務於各大機場、港口，對於查緝毒品、私菸屢建奇功，有緝毒犬界「金城武」之稱Idol，還曾被請到行政院，接受前院長林全表揚。

警犬隊每天至少訓練4個小時，維持彼此的良好默契。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

擔負緝毒工作的還有警方的緝毒犬，但全國39隻服役警犬中，除了緝毒犬，另外還有偵爆犬，分別隸屬保三總隊及新北市、台中市政府警察局。一般而言，緝毒犬的工作危險性比較低，目前是以拉布拉多、米格魯及邊境牧羊犬為主；偵爆犬則以德國狼犬、比利時狼犬及捷克狼犬為主，訓練較為嚴格，遇到可疑物品要立刻蹲下，不可咬食，避免爆炸。

憲兵指揮部警衛大隊軍犬分隊的軍犬，接受偵爆犬訓練。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

另外負責正副元首維安勤務的，則是隸屬憲兵警衛大隊「軍犬分隊」的偵爆犬，專責為總統與副總統蒞臨場所進行偵爆安檢，偵爆犬過去長年來都採用威猛的狼犬，近年則引進聰慧的拉布拉多犬。不過「軍犬分隊」的偵爆犬並沒有傳說中的軍階，8隻服役中的偵爆犬，擔負相同的任務，沒有大小之分。

走私猖獗，航調處緝私犬、檢疫犬經常出動執勤。 圖/聯合報系資料照片 分享 facebook

擔負邊境查緝動植物走私工作的則是農委會防檢局的檢疫犬，主要的犬種是米格魯、拉布拉多及米克斯，挑選的條件以9個月到3歲間的犬隻為主，還要不怕移動物體及陌生環境，對於突然聲音的驚擾也不受影響，不過最重的條件是要愛吃，因為吃是最重要的獎勵，愛吃的狗才會認真工作。

協助犬運用項目多，圖為屏科大設立「工作犬訓練學校」，訓練導聾犬與閱讀犬。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

協助犬中，導盲犬已為不少民眾接納，但很少人知道，障礙人士的協助犬，還包括「導聾犬」和「肢障輔助犬」，卻因數量稀少，鮮獲關愛的眼神，甚至未被納入法律保障。但其實就像導盲犬當視障者的眼睛，肢輔犬則是為肢體障礙人士服務，例如為輪椅使用者開關門，拿取或撿拾物品，幫忙按鈕或緊急呼救等；至於導聾犬就是扮演聽障者的耳朵。

清境農場青青草原牧羊人、牧羊犬進行綿羊秀表演。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

其他會在台灣見到的工作犬，還有獵犬及牧羊犬。像是俗稱台灣土狗的台灣犬，過去就是協助高海拔地區原住民狩獵的獵犬。在南投清境農場的綿羊秀，也可看到牧羊犬驅趕「萬羊奔騰」的有趣畫面。