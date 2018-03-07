迷航小虎鯨 高市大陣仗救援未果

2018-03-07 07:41 中央社 高雄6日電



春節前高雄港陸續出現鯨豚洄游，為導引迷航的鯨豚返回大海，市府農業局邀集專家協助，今天大陣仗出動水上摩托車及人員救援未果，擔心小虎鯨過疲憊，將再觀察伺機導引出海。

導引鯨豚的人員在成功大學海洋生物及鯨豚中心、鯨豚專家王建平的協助下啟動救援，高雄港務公司、台船、中鋼等人力支援，還有水上摩托車、救難小艇、吊車及捕撈網等，動員潛水人員在淺灘等候，打算伺機捕撈。

農業局科長張韻萍說，今天在港區內嘗試捕撈目前存活的3隻小虎鯨，因作業區水深，雖已引導鯨豚到較淺處，仍然5度被脫逃，考慮鯨豚安全，決定停止作業，並將持續觀察再伺機導引出海。

張韻萍表示，2月4日起陸續接獲通報港區有鯨豚洄游，最初觀察到鯨豚有2到3群數十隻。原本農業局持關切的態度，希望在不干擾健康鯨豚，讓牠們自由進出港區。

但2月27日晚上，農業局接獲第一起鯨豚死亡通報，陸續在3月1日以後接獲鯨豚死亡，統計至3月6日共打撈到1隻瑞氏海豚、7隻小虎鯨屍體。

確定港區仍有3隻小虎鯨洄游，在專家研判建議下，啟動救援行動，但是今天一整天的努力未果，農業局擔心小虎鯨緊迫疲憊而停止作業，將持續觀察，伺機導引出海。

本應在大海洄游的鯨豚為何迷航進入高雄港，農業局認為可能與疾病、極端氣候及海洋變化有關，呼籲民眾遇見鯨豚洄游或擱淺，接通報1999或農業局救援處理。