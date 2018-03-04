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動保團體：印尼每年有百萬隻狗被吃掉

2018-03-04 14:31中央社 雅加達4日專電

印尼動物保護團體表示，印尼若干地區吃狗肉很盛行，全國約7%民眾食用狗肉，每年約有100萬隻狗被屠宰上桌。動保團體呼籲印尼政府應禁止吃狗肉的行為。

根據位於「雅加達動物援救網絡」（JakartaAnimal Aid Network）的資料，印尼每年有約100萬隻狗被屠宰，當地人認為狗肉是傳統食物，在一些節日和家庭慶典上會吃狗肉。

印尼美都新聞電視台（Metro TV）追蹤發現，首都雅加達的狗肉交易也很盛行，小狗成了人們餐桌上的食物，例如在雅加達東區就有專賣狗肉的餐廳。

美都新聞報導指出，北蘇拉威西省的屠宰市場，小狗被關在狹小的籠子裡，攤販以棍棒敲打牠們的頭部致死，並在市場出售。

印尼度假勝地峇里島吃狗肉沙嗲很普遍，當地法律也未禁止烹食狗肉，讓許多動保人士相當憂心。

「澳洲動物協會」」（Animals Australia）公關部門主任林懷特（Lyn White）表示，觀光客在峇里島逛街時，看到販售狗肉沙嗲的攤販。

雅加達動物援救網絡指出，印尼民眾認為吃狗肉有助提神，而事實上吃狗肉對身體有害，因為狗肉納含量高，若在短時間內攝取過多，可能會引發高血壓。此外，狗身上也可能會有寄生蟲，吃狗肉危害人體健康。

印尼雅加達峇里島
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