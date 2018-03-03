黑貓行動 跑遍台灣秀主子之美

2018-03-03 12:25 中央社 台北3日電



黑貓閃閃發亮的毛皮和炯炯有神的大眼睛，是許多貓奴的最愛，然而，牠們也因為部分西方國家的迷信、和台灣民間習俗認為黑貓較「陰」的關係，背負著一些誤解。好在一位黑貓控，正在尋訪民間「特色」黑貓，要跟世人分享牠們的可愛。

賴碧麗是臉書粉絲團「黑貓行動」的發起人，有4500多名粉絲追蹤，她打算在今年6月前，用鏡頭和訪談記錄101隻台灣黑貓的「貓生」，出版「台灣黑貓地圖」。

「大家都說黑貓不好拍，但我要用照片證明，牠們不僅很好拍、還很得寵，」賴碧麗向中央社記者說。

賴碧麗養貓30多年，直至兩年前才養到第一隻黑貓「酷咪」，她笑說一旦養了黑貓，便無法自拔的愛上牠，後來又繼續養了兩隻：「酷霸」和「酷吉」。

「牠們是我的繆思！我最喜歡牠們癡癡望著我，我也癡癡望著牠們的時候，」賴碧麗說，身為文字工作者的她，每當遇到創作的瓶頸，往往能從黑貓主子身上，找到靈感。

也因為喜歡黑貓，養了酷咪後，她開始經營粉絲團，這股熱情驅使她從不知道什麼是「打卡」，成為臉書達人；學會攝影和剪輯，只為記錄生活中可愛的黑貓；還辦了兩次大型黑貓「家聚」，讓粉絲們帶著百餘隻黑貓齊聚一堂、互相交流。

去年6月起，賴碧麗從原本只是隨興拍攝黑貓，到開始構思一個夢想：那便是要記錄全台有特色的黑貓和牠們的飼主，一方面向世人介紹黑貓的美，一方面也希望藉由出書宣傳，讓更多人願意領養乍看之下不是這麼討喜的黑貓。

於是，賴碧麗在臉書上發起了「徵貓」啟示，實地走訪臉友家中拍貓，活動受到熱烈的迴響，同時，她也積極在網路尋找特殊的黑貓，要記錄在台灣的黑貓百態。

她第一站拜訪住在屏東的插畫家碳布和他的兩隻黑貓：「伊布」和「小黑」。碳布告訴中央社記者，他報名參加這個活動，因為想一起推廣黑貓的可愛。

碳布一年前因為工作壓力大，深受焦慮症所苦，他為了放慢步調而開始養貓。碳布說，自己本來就喜歡黑貓，因為覺得跟牠們很相像，都有無法被他人瞭解的部分。

「如果貓真的像大家說的一樣有9條命，那麼伊布和小黑已經給了我8條，」他說，自己的困擾，在養貓之後大幅改善。

賴碧麗目前已完成30多件訪談，她正在進行的清單中，有西門町刺青店的店貓、還有一戶養了14隻黑貓的人家。

她說，近期最期待看到的黑貓，是一隻在花蓮，據說身手不凡的黑貓「黑卒」。

黑卒是花蓮自然有虫米農場主人康明義養的6歲黑貓，常跟著主人巡田水，不但會抓老鼠，還會抓小水雞和小水鴨。康明義接受中央社訪問時說，當時養貓是為了驅趕倉庫老鼠，於是在一窩小貓裡撿了隻神氣的黑貓回來。

「那時在取名，認為牠是黑貓，長大後要混黑社會的，所以要取個威風一點的名字，大家起鬨就叫黑卒，因為台語有句話叫黑卒可以吃過河，」康明義說。

「一般人不喜歡黑貓，其實我覺得黑貓有種說不出來的美。黑貓行動是個很好的社團，可以讓人更了解，更喜歡黑貓，」他說。

賴碧麗說，拍攝黑貓的經費都是自掏腰包，但她覺得非常值得，因為在過程中得到相當大的療癒；她說，訪談過程中也收集不少有趣的資訊，比如說黑貓飼主多為女性、天蠍座等等，都會一同收錄在書中。

她說：「黑貓是領養機率最低的貓種，透過社群團體的力量，讓更多人知道，原來有這麼多人飼養黑貓，台灣國內任何一個縣市、任何一個角落，只要有一位黑貓飼主願意參與，我就一定到！」