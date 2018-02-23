狗年到 9幼犬竟遭遺棄排水溝

2018-02-23 21:18 中央社 台南23日電



台南市動物防疫保護處23日發布新聞稿指出，台南市佳里區的文化園區發現有9隻幼犬被遺棄在排水溝中，擠成一團，動保處已將幼犬送到善化動物之家收容安置，且展開調查，將開放認養。（台南市動保處提供） 中央社 分享 facebook

農曆狗年到，台南市佳里區的文化園區竟發現9隻幼犬被遺棄在排水溝，擠成一團，台南市動物防疫保護處已緊急收容。

台南市動保處今天發布新聞稿指出，這9隻混種幼犬2月22日被發現遺棄在佳里區的蕭壠文化園區兒童圖書館旁的小排水溝中，擠成一團，水溝內還有狗飼料浮在積水上，另有吃剩的狗罐頭丟在一旁。

這9隻幼犬皮毛乾淨，健康尚可，動保處人員推測可能是民眾無法照顧才棄養。動保處已將這些幼犬送到善化動物之家收容安置，且展開調查，將開放認養。

動保處人員表示，一旦查獲違法棄養事實，依法得處新台幣3萬元以上、15萬元以下罰鍰，決不寬貸。