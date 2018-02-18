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貓奴注意！ 三建議營造喵星人快樂空間

2018-02-18 10:17中央社 台北18日電

都會區養毛孩人口增多，經統計，台北市每5戶有1戶養貓或狗，貓行為諮詢獸醫師建議，飼主可規劃遊戲互動時間、家中設置隱蔽空間，選擇無蓋便盒並常清理，營造貓咪快樂空間。

專家認為飼主與貓相處時，不是只提供食物和水，應以貓立場思考居家整體環境，才能營造...
專家認為飼主與貓相處時，不是只提供食物和水，應以貓立場思考居家整體環境，才能營造喵星人快樂空間。 本報系資料照／記者陳瑞源攝影
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台北市動物保護處透過寵物登記管理資訊網統計，至去年底止，家犬登記在養數共14萬4951隻，家貓為5萬2454隻，犬貓總數約20萬，換算後每18人有1人養狗或貓。

北市府提供與毛小孩相處免費資源，網路課程在「台北E大」和臉書「台北毛孩趣旅行」，也和社區大學及店家合辦開課，並邀請訓練師及獸醫師當講師。

和動保處合作開課的貓行為諮詢師也是獸醫師林子軒受訪時談到上課經驗。他說，希望透過在社大上課推廣民眾認識家貓行為，今年會在社大排課，其實民眾誤解貓的一些行為，像貓報復時會亂便溺，可能是家貓罹患疾病或便盒擺設位置不對，「貓出現行為問題，大部分是人為因素」。

林子軒提到，自己曾接獲一件案例，民眾家中兩隻貓時常互咬攻擊，經過分析，出現吠叫或有威嚇動作通常是被挑釁的貓，了解原因才發現兩隻貓的地盤資源重疊性過高，建議飼主區分貓的生活區域，也順利解決問題。

至於給貓奴建議，林子軒說，飼主可安排和貓的互動時間，設定在飯前半小時，每天約5到30分鐘，時間固定，且不要用雷射筆當玩具，會造成貓眼睛受傷，可搜尋關鍵字「PUZZLE FEEDER FOR CAT」瞭解貓的主動式玩具，切記不要使用塑膠類用品。

林子軒表示，都會區家貓躲藏空間不足，間接造成貓的不安全感，飼主可透過紙箱營造隱蔽空間，但前後應留有備用出口，內部放置貓平時使用的物品，也可運用巧手在櫥櫃前掛放布簾，形成另一種隱蔽空間。

林子軒認為不要使用有蓋貓便盆，因內部封閉且悶熱、狹小和動線不佳，貓的嗅覺比人類強10倍以上，應該常清理並使用開放型貓便盆，貓便盆要考慮動線和隱蔽性，不要放在牆角，並離牆面5到10公分。

他希望飼主與貓相處時，不是只提供食物和水，應以貓立場思考居家整體環境，才能營造喵星人快樂空間。

獸醫師寵物貓咪
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