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家裡汪星人不聽話？ 訓犬師建議從散步做起

2018-02-18 10:11中央社 台北18日電

經統計台北市每5戶有1戶養寵物，以貓、狗為主。專業訓犬師建議，家中狗狗每天應外出散步3次，可減緩汪星人壓力，若有破壞家具、吠叫等行為可先忽略，再以獎勵改變行為。

大年初一上午好天氣，有民眾帶著愛狗出遊，裝扮可愛的狗狗在狗年看來特別討喜。聯合報...
大年初一上午好天氣，有民眾帶著愛狗出遊，裝扮可愛的狗狗在狗年看來特別討喜。聯合報資料照／記者王騰毅攝影
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台北市動物保護處透過寵物登記管理資訊網統計，至去年底止，家犬登記在養數共14萬4951隻，家貓為5萬2454隻，總數約20萬隻，換算後每18人有1人養狗或貓。為服務更多毛小孩爸媽，動保處推免費課程並和獸醫生及訓練師合作，其中以啟發式教育訓練家犬的「DOG老師全能發展學堂」訓練師也擔任講師。

通過亞洲第一屆訓練師行為認證的訓犬師成書雯（JUDY）說，擔任台北貓犬學校講師時，飼主提出最多問題就是與狗相處，像遛狗時會暴衝或不聽指揮，希望透過課程宣導飼主與狗相處的正確觀念。

至於給飼主建議，她表示，狗許多行為問題，都跟沒有外出散步有關，像在家亂便溺、破壞家具、亂吠叫、外出時亂衝或過於膽小，狗的行為就跟人被關在密閉空間一樣，時間久就會出現奇怪行為，建議先從散步做起，每天3次，每次10分鐘，若因工作忙碌無暇帶狗散步，至少一天一次，可改善狗狗吠叫等行為。

訓犬師分析，都會區飼主最擔心就是吠叫問題。

JUDY說，飼主可分辨是要求性或警戒性吠叫，警戒性可能是狗聽聞外界有聲音才會出聲保護飼主，至於要求性吠叫，像狗要求提供食物等狀況，建議先忽略或把狗隔離至另一個空間，事後以言語鼓勵或給獎賞讓狗了解飼主喜好，由狗自行糾正行為。

她提到，若狗在家中出現翻垃圾桶等行為，可透過環境管理和事前預先防堵減少狀況發生次數，透過改善環境讓狗不會學習做錯事的機會。

另一名訓犬師黃雅蘭（憨憨）說，在台北貓犬學校上課時，飼主都希望可增加狗的個性穩定程度，狗有亂吠、隨地便溺等行為，最需要主人細心陪伴，也建議飼主把尿布墊遠離狗吃飯、喝水和玩耍的地方，透過居家環境規劃改變狗的習慣。

訓犬師希望民眾養狗前應先評估自身能力和了解狗的需求，很多人只提供毛小孩日常所需，卻忘記照顧心理層面，主人陪伴和互動及外出散步都可舒緩狗的心理壓力，「因為汪星人一輩子只能依靠飼主」。

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