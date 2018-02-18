毛小孩相處之道 北市推免費課程

2018-02-18 10:07 中央社 台北18日電



台北市每5戶就有1戶養寵物，又以貓、狗為主，為讓飼主了解毛小孩，北市府提供免費資源，網路課程放在「台北E大」和臉書「台北毛孩趣旅行」，並和社區大學及店家合辦開課。

台北市動物保護處透過寵物登記管理資訊網統計，至去年底止，家犬登記在養數共14萬4951隻，家貓登記為5萬2454隻，犬貓總數約20萬，經換算，每18人有1人養狗或貓，寵愛毛小孩成為飼主最關心的事。

為讓飼主了解家中毛小孩行為，動保處從民國104年和社區大學及知名訓練師、獸醫師合作成立「台北市貓犬學校」。

動物管理組組長翁繡雯受訪時說，開辦課程以動物行為教育及照護課程為主，透過社大為據點，每年推出春、夏、秋季班，一次上課2小時，共6星期，今年也會持續推動在每個行政區都有實體課程，報名方式可上動保處網站查詢。

她提到，社區大學開設課程包含訓練狗狗入門概論、個別問題分析、基本指令（注意力、招回散步與外出禮儀）、獎勵與誘導的使用、環境適應等。

翁繡雯表示，考量民眾因工作繁忙沒時間到社大上課，去年增辦互動教學寵物行為訓練課程並推出線上影片，放置在「台北e大」網頁，後續也會邀請貓行為諮詢師擔任影片講師，臉書「台北毛孩趣旅行」也有放置免費貓犬教學影片。

動保處推出「台北e大」免費課程內容包含狗兒的身心健康教養法、安排戶外活動、寵物行為糾正及狗狗互動管理。

翁繡雯說，今年將推出以貓為主題的網路課程，像教養喵星人、和貓共同玩耍等，也會推出訓練家犬進階課程，還有遇見流浪動物怎麼辦教雄，規劃共5部影片。

刷臉書成民眾日常習慣，動保處除在「台北e大」推免費課程外，臉書「台北毛孩趣旅行」也放置免費教學影片。翁繡雯表示，臉書影片內容邀請獸醫生和訓練師擔任講師，課程包含新手照護毛小孩、領養動物注意事項、寵物手工料理等包含犬貓相關影片。

翁繡雯說，若民眾想學習毛小孩其他課程可透過市民熱線1999或至「HELLO TAIPEI 台北市單一陳情系統」留言，動保處會評估民眾需求後增設課程。