狗年行大運 教好牠才是稱職的狗主人

2018-02-17 11:31 中央社 台北17日電



今年是狗年，除了期待狗年行大運，也可好好趁機獎勵一下自家的狗狗。專家提醒，養狗就要做個稱職的狗主人，除了不要遺棄牠，更要教好牠。 中央社 分享 facebook

今年是狗年，除了期待狗年行大運，也可好好趁機獎勵一下自家的狗狗。專家提醒，養狗就要做個稱職的狗主人，除了不要遺棄牠，更要教好牠。

說到教狗，先要了解狗為什麼能成為人類的好朋友？台灣動物醫院院長謝庭智表示，狗是已經馴化很久的動物，對人類友善，且因為是狼的後代，有很好的服從性，從原本服從首領，經馴化後變成忠於主人，樂於幫主人做事。

謝庭智說，狗有服從老大的個性，正因為如此，狗主人必須被狗視為老大，否則當不成狗的老大，卻成了狗奴才。當狗狗不聽話時，可以輕彈一下鼻子，因為鼻子布滿神經，輕彈一下就會把痛傳到腦袋，卻並不會因此受傷，這就像牛被牽著鼻子走的概念一樣。

他說，主人教狗時千萬不可心軟，例如教狗只能吃主人餵的食物，而且主人沒有說開動時，狗狗就不能吃；當啟動這個訓練時，如果狗自己先動口吃食物，或是在遛狗時，隨意亂吃路上的東西，都可以彈牠一下鼻子，並說No。

謝庭智強調，教狗的口令要簡短，聲音要有力度，指令要明確，千萬不可拖泥帶水，教狗聽到「開動」才能吃東西時，可用「吃」或Yes取代「開動」，說「吃」時，手同時指著食物。

他特別提到，當狗真的不聽話時，主人千萬不可馬上給牠食物，或是馬上抱著狗說「好可憐」這類舉動，因為這樣不僅訓練前功盡棄，沒辦法教狗，主人還可能會被狗看不起。

他分析，訓練狗聽口令、做指定動作時，如果狗沒做到，千萬不可馬上給牠食物吃，因為這形同告訴狗，根本不必理會這個口令。例如丟球讓狗撿回的訓練，只要狗狗把球撿回來，就可給食物獎勵；但如果球沒撿回來，主人還是馬上給狗東西吃，就等於告訴牠這個撿球的口令可以不必聽了。

當然養狗、教狗也不一定非要教得像軍犬一樣聽話，他表示，一般而言，在狗的世界裡，狗願意吃主人給的食物，基本上就是承認主人是老大。

趁著狗年養隻狗做伴，謝庭智提醒，養狗就要愛護牠，不要遺棄，因此在自己一開始有養狗念頭時，就要和家人多溝通，評估自己適不適合養狗，家裡環境適不適合，千萬不要興致來了養狗，後來又遺棄牠，傷了狗狗的心。

如果決定養狗，他建議，狗窩最好放室內，選擇明亮的地方，狗比較不易生病，千萬不要放廚房，避免狗在垃圾桶找食物；從民俗角度看，也有人說狗在垃圾桶找食物穢氣，恐破財，因此避免將狗養在廚房。

另外，狗也不適宜養在室外，較容易接觸蝨子、跳蚤，甚至感染心絲蟲，因此最好養在室內。平日出去溜狗，回到家還是幫狗洗腳或洗澡，保持衛生；如果狗感染皮膚病，3天洗一次藥水浴，頭部不能浸泡，就用藥水搓揉即可。

他強調，遛狗對狗的肌肉發展，乃至於身心都有幫助，平常餵狗吃乾飼料即可，水煮雞胸肉不會太油也很好；但餵罐頭就要考慮防腐劑是否太多，或是太油、太鹹。

如果養兩隻或多隻狗，謝庭智解釋，狗群會有一隻首領，而且階級性強；但萬一發現有狗霸凌別的狗時，主人一定要跳出來阻止，要教狗狗們學會相處之道。