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托圓仔的福 北市動物園「明星」變多了

2018-02-17 11:02中央社 台北17日電

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圓滾滾、毛茸茸的大貓熊一向討喜，自從「圓仔」出生後，更捲起一股熱潮，堪稱台北市動物園最佳代言人，有趣的是，拜「圓仔」之賜，其他動物也培養大批粉絲，同時提升保育觀念。

動物園發言人曹先紹接受中央社訪問時笑說，大貓熊睡覺時間很長，許多遊客在等待「圓仔」清醒過程中，會到各處看看其他動物；此外，藉由遊客對「圓仔」的關注，園方也開設「圓仔」小學堂，介紹不同動物。

除了大貓熊、歐亞水獺，其他如小貓熊、穿山甲、石虎、歐亞水獺、黃魚鴞等保育類動物的人氣也逐漸上升，不過，曹先紹坦言，要成為明星動物有先決條件，通常毛茸茸、長壽、有故事性的動物較容易引起共鳴與興趣，像是從金門救傷到動物園的歐亞水獺「大金」、「小金」兄弟，甫出生時未開眼、抱在一起的樣子萌翻天，瞬間爆紅。

園內早期的明星動物有亞洲象「林旺」、「馬蘭」，還有曾風靡一時的無尾熊「派翠克」、國王企鵝「黑麻糬」等，都是有故事或模樣讓人覺得可愛的動物。

此外，保育員站上第一線，與遊客分享自己照顧動物的經驗，動物園還會透過媒體、網路等平台釋出保育訊息、推動保育計畫，有時一些走私保育動物食蛇龜、穿山甲等新聞，也會引起民眾關注，連帶注意動物園在保育上所做的努力。

動物園圓仔貓熊
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