不只遊憩 台北市立動物園肩負保育使命

2018-02-17 10:52 中央社 台北17日電



台北市動物園成立至今已逾百年，如今平均一年有300萬人次，全園動物量也高達3、4000隻，動物園不僅只有遊憩功能，還肩負著保育使命。 中央社 分享 facebook

對你而言，動物園是什麼？台北市動物園成立至今已逾百年，如今平均一年有300萬人次參觀，全園動物量高達3、4000隻，動物園不僅只有遊憩功能，還肩負著保育使命。

一想到保育，通常會認為與動物園沒有太大的關聯性，實際上，台北市動物園近年來注重保育與研究，而非只有侷限於遊憩與教育功能，除了與各機關、學校合作，救傷、繁殖保育動物域外族群外，也透過宣導，提倡民眾對保育的概念，盼能藉此盡一份心力。

曾任野生動物保育協會（Wildlife Conservation Society, WCS）主席康威（William Conway）於民國94年在紐約舉辦的世界動物園暨水族館協會（World Association of Zoos and Aquariums, WAZA）年會說，動物園要盡快從活體博物館進化到保育機構，「這句話我是心領神會。」台北市動物園發言人曹先紹接受中央社訪問時表示，時隔13年，他仍記得這句話，因這觀念他早想推廣。

「保育是動物園存在的價值。」曹先紹坦言，初始推廣保育觀念時，也曾困惑、迷惘，儘管國際開始發現許多極度瀕危的動物中，有15%存於動物園，但又如何？

他說，他到動物園任職時，台灣梅花鹿野外族群都已消失，靠著當時擔任動物組長的前動物園長陳寶忠，逐步將動物園內的梅花鹿引到東海大學、墾丁社頂繁殖，隨著時間過去，梅花鹿數量愈來愈多，顯見動物園的「價值」。

動物園內的許多動物，皆是透過收容、救傷管道進入，其中不乏保育等級高、野外數量稀少者，如歐亞水獺、石虎，曹先紹說，隨著角色調整、轉變，動物園開始思考在保育路徑上能為這些動物們做些什麼，像是建立照養技術、累積照養經驗等，當動物們遇到困難時，動物園可挺身而出協助，像創下全球首例的人工哺育穿山甲、成功救傷甫出生的歐亞水獺，都是最好例子，「至少這些物種不要因為人的關係而消失」。

近年來，民眾的保育意識提升，環境對動物而言相對友善，曹先紹說，如黑冠麻鷺好幾年固定到動物園內築巢、在台北市大安區可見鳳頭蒼鷹，代表著動物們不怕人，都是一步一腳印的成果。