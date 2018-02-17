對待動物有眉角 動保扎根教育平台助教學

2018-02-17 10:13 中央社 台北17日電



動保扎根教育平台彙整教學包、教案等資源，助老師教導學生正確認識和對待動物。 聯合報系資料照 分享 facebook

為推廣動保觀念，動保扎根教育平台彙整教學包、教案等資源，助老師教導學生正確認識和對待動物，例如不要在狗狗面前激烈跑動，也不要打擾狗狗吃飯睡覺。

為提倡動物權、為動物爭取福利，關懷生命協會除了推動動保相關立法，也出版許多教材教案，並舉行教師研習和動保講座進行教育宣導。

動保扎根教育平台教育組專員劉孟昀告訴中央社記者，隨著通訊科技發展，關懷生命協會於2016年正式建構動保扎根教育平台，透過網站提供教案等資訊，讓教師免費運用。

為方便教師選擇不同議題的教材，動保扎根教育平台將教案分為同伴動物、野生動物、經驗動物、實驗動物和展演動物等5大類，並規劃幼兒園、低中高年級到中小學等不同教學年齡層的教案。

劉孟昀表示，教育平台內容包括結合多媒體教材學習單的「教學包」、提供多元教學方法的「教案分享」、提出相關專業觀點的「論壇」，以及「線上投稿」功能，教案幾乎都是由學校老師設計，經平台檢視後，放上網路供其他教師運用。

教學包則配合動畫等多媒體教材來設計課程，包括教材介紹、教案設計、教學簡報及學習單，教學長度以1堂課為主，同時結合故事完整的影片等多媒體教材，教師可以先播放影片，再透過簡報和教案進行教學，並搭配學習單讓學生學習。

劉孟昀舉例，很多小朋友遇到狗會怕，老師就可運用「當孩子遇到狗」教學包，介紹狗狗的習性，提醒遇到狗該怎麼做，例如不要在狗狗吃飯或睡覺時去打擾，萬一被狗狗追時，謹記「Be a tree（變成一棵樹）」口訣，千萬別跑給狗狗追。

想接近狗時，劉孟昀表示，可以先伸出拳頭，讓狗狗聞聞你的味道，如果狗狗走開，就不要追或跑向狗狗，因為牠會害怕或誤以為你有敵意，狗狗露齒時，千萬不要去碰，而狗狗也很膽小，討厭被亂摸，例如被人類從上方被摸頭，當狗狗不安時，會出現舔舌、打哈欠等動作。

為了讓這些教育資源能充分被運用，劉孟昀表示，動保扎根教育平台也會舉辦教師研習，一方面推廣平台，讓教師知道如何利用這些資源，同時也邀請老師分享教學現場的狀況，有時也會到學校協助教學，也希望結合環境、食農等不同領域，讓更多教師能認識和運用平台上的資源。