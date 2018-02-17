親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
春節旅遊總攻略
新春年菜吃什麼
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物

市民留言「武漢市長滾」被拘10天 陸網民：在台灣罵總統都沒事

對待動物有眉角 動保扎根教育平台助教學

2018-02-17 10:13中央社 台北17日電

動保扎根教育平台彙整教學包、教案等資源，助老師教導學生正確認識和對待動物。 聯合...
動保扎根教育平台彙整教學包、教案等資源，助老師教導學生正確認識和對待動物。 聯合報系資料照
分享

為推廣動保觀念，動保扎根教育平台彙整教學包、教案等資源，助老師教導學生正確認識和對待動物，例如不要在狗狗面前激烈跑動，也不要打擾狗狗吃飯睡覺。

為提倡動物權、為動物爭取福利，關懷生命協會除了推動動保相關立法，也出版許多教材教案，並舉行教師研習和動保講座進行教育宣導。

動保扎根教育平台教育組專員劉孟昀告訴中央社記者，隨著通訊科技發展，關懷生命協會於2016年正式建構動保扎根教育平台，透過網站提供教案等資訊，讓教師免費運用。

為方便教師選擇不同議題的教材，動保扎根教育平台將教案分為同伴動物、野生動物、經驗動物、實驗動物和展演動物等5大類，並規劃幼兒園、低中高年級到中小學等不同教學年齡層的教案。

劉孟昀表示，教育平台內容包括結合多媒體教材學習單的「教學包」、提供多元教學方法的「教案分享」、提出相關專業觀點的「論壇」，以及「線上投稿」功能，教案幾乎都是由學校老師設計，經平台檢視後，放上網路供其他教師運用。

教學包則配合動畫等多媒體教材來設計課程，包括教材介紹、教案設計、教學簡報及學習單，教學長度以1堂課為主，同時結合故事完整的影片等多媒體教材，教師可以先播放影片，再透過簡報和教案進行教學，並搭配學習單讓學生學習。

劉孟昀舉例，很多小朋友遇到狗會怕，老師就可運用「當孩子遇到狗」教學包，介紹狗狗的習性，提醒遇到狗該怎麼做，例如不要在狗狗吃飯或睡覺時去打擾，萬一被狗狗追時，謹記「Be a tree（變成一棵樹）」口訣，千萬別跑給狗狗追。

想接近狗時，劉孟昀表示，可以先伸出拳頭，讓狗狗聞聞你的味道，如果狗狗走開，就不要追或跑向狗狗，因為牠會害怕或誤以為你有敵意，狗狗露齒時，千萬不要去碰，而狗狗也很膽小，討厭被亂摸，例如被人類從上方被摸頭，當狗狗不安時，會出現舔舌、打哈欠等動作。

為了讓這些教育資源能充分被運用，劉孟昀表示，動保扎根教育平台也會舉辦教師研習，一方面推廣平台，讓教師知道如何利用這些資源，同時也邀請老師分享教學現場的狀況，有時也會到學校協助教學，也希望結合環境、食農等不同領域，讓更多教師能認識和運用平台上的資源。

動保教育
年終不夠買 新春送紅包 千元全聯禮券免費領

相關新聞

陳宜民愛狗成痴 呼籲領養收容所動物過新年

2018-02-14 10:40

狗年行大運 教好牠才是稱職的狗主人

2018-02-17 11:31

托圓仔的福 北市動物園「明星」變多了

2018-02-17 11:02

保育動物數量少 完成配對需數年

2018-02-17 10:56

每小時餵奶不嫌累 只求小穿山甲活下去

2018-02-17 10:53

不只遊憩 台北市立動物園肩負保育使命

2018-02-17 10:52

八年級生創「浪犬博士」 助領養人尋真命天狗

2018-02-17 09:54

鯨豚迷航又闖高港 海巡護送返大海

2018-02-14 16:16

德國牧羊犬失蹤 300公里外尋獲

2018-02-13 23:57

秒懂汪星人密語 科博看「狗的特展」

2018-02-13 23:47

王功海洋館添4隻小鯊 母貂鯊力竭而死

2018-02-13 23:42

春節連假帶毛小孩出遊 7大攻略超實用

2018-02-13 12:37

影／鯨群誤闖中鋼碼頭 台船員工討論：要餵什麼？

2018-02-13 10:32

動物能否休假／硬把牠關動物園…至少給點隱私吧

2018-02-13 01:08

動物園的牠能否休假？由你i-Voting決定

2018-02-13 01:08

淡水小坪頂又傳狗吃狗 動保處救出207隻

2018-02-12 20:45

動物也想休假？動物園盼「i-Voting」增休園時間

2018-02-12 12:53

鰲鼓賞鳥迎新春 候鳥大軍會花生

2018-02-12 12:19

小年夜情人節 小心貓狗誤食巧克力

2018-02-11 17:33

大猩猩寶寶 單身漢將擁7老婆

2018-02-11 00:09

金剛猩猩赴荷若當爸 粉絲：一定探視

2018-02-10 13:28

高雄港區見嬌客 約20隻鯨豚現蹤不離去

2018-02-08 18:24

特生中心成功救傷 體弱大冠鷲2個月後重返天空

2018-02-08 12:46

主人們注意！寵物用藥入境規範放寬 但仍有限量

2018-02-07 14:33

寒冬來吃熱栗子 見證長臂猿骨肉親情

2018-02-07 13:13

影／澳洲野生海獅不怕生！ 和遊客一同徜徉大海

2018-02-06 17:52

救救台灣「旅蛙」們！ 超萌里山動物列車今首航

2018-02-06 14:03

影／台灣野山羊大啖咬人貓 雪霸處公布珍貴生態影片

2018-02-06 12:35

零撲殺致「狗滿為患」 農委會年後組團下鄉輔導

2018-02-06 10:51

迷鳥白眼潛鴨首次現蹤鰲鼓 鳥友不畏霸王寒流瘋狂追逐

2018-02-06 10:24

零撲殺周年 收容所爆倉、流浪犬認養乏人問津

2018-02-06 09:52

黑琵「趴趴走」罕見在台南七股佳里交界魚塭覓食

2018-02-05 23:00

狗年好運旺旺來 愛心物資認購「浪」牠早日回家

2018-02-05 16:04

影／溫馨畫面！ 黑熊幫馬戲團教練雪中推輪椅

2018-02-05 13:41

超怕冷 冷血動物鱷魚用新科技產品泡溫泉保命

2018-02-05 10:12

海豚為什麼愛飆船？專家：愛玩啦

2018-02-04 23:14

海豚愛搗蛋…嚇魚捕魚偷吃魚

2018-02-04 23:09

零撲殺將滿週年 動督盟籲徹底TNVR

2018-02-04 21:19

逾期貨櫃沒人領 打開驚見上千穿山甲屍

2018-02-02 19:38
看更多

熱門文章

把握好天氣！下周將轉濕冷 強度恐達冷氣團等級

2018-02-17 07:04

今晚大樂透頭獎1億又單注獨得 獎落北市

2018-02-16 22:00

呂秋遠：過年是情感勒索高峰期

2018-02-17 07:21

「超衰」業務員買福袋轉運 竟中獎值最高百萬名車

2018-02-16 19:40

初二降雨北部濕涼 中南部日夜溫差大

2018-02-16 20:35

包牌客集資40萬 初一中7注大紅包抱走550萬元

2018-02-17 09:46

2千萬開運發財金刮刮樂 首個大獎竹北帥熟男刮出

2018-02-17 16:38

5尊彌勒佛對我笑 刮出2千萬元想環遊世界

2018-02-17 12:24

初三、初四好天氣 高溫有機會飆逾30度

2018-02-17 12:51

下午各地好天氣！吳德榮：初五北部恐變天

2018-02-17 10:40

初一大樂透1注獨得 119注拿到春節大紅包

2018-02-17 16:23

今天氣偏涼明回暖 初六低溫探13 度

2018-02-16 23:23

美味記憶／臘魚的滋味

2018-02-17 00:00

今日星座運勢／水瓶 學習順著流走 不要自尋煩惱

2018-02-17 00:00

SOGO金飾福袋超搶手 有人為它「連續12年報到」

2018-02-16 20:05

今天回娘家 「伴手禮」怎麼送到心坎禮？！

2018-02-17 00:00

年節回憶／貼春聯

2018-02-17 00:00

春節點滴／追歷史劇過人文年

2018-02-17 00:00

大樂透第107015期及春節大紅包獎號

2018-02-16 21:06

「財神爺在此」 基隆這家彩券行半年開出3頭獎

2018-02-16 22:36

每小時餵奶不嫌累 只求小穿山甲活下去

2018-02-17 10:53

春節假期嘉義賞花 看這張圖最清楚

2018-02-13 17:02

不會置身事外！天生俠義精神的主星

2018-02-17 08:00

初二回娘家 台北車站有聽覺的驚喜

2018-02-17 16:39

別再說過年愛當懶骨頭 近5成民眾愛運動

2018-02-17 14:34

大樂透初一春節大紅包 119注中獎

2018-02-16 23:36

茂谷柑助消化、解油膩 烤過再吃不畏寒

2018-02-17 10:24

托圓仔的福 北市動物園「明星」變多了

2018-02-17 11:02

國賓大飯店年菜食譜／雞湯雜菜粉絲煲 清甜蔬菜解油膩

2018-02-14 12:17

狗年行大運 教好牠才是稱職的狗主人

2018-02-17 11:31

八年級生創「浪犬博士」 助領養人尋真命天狗

2018-02-17 09:54

國賓大飯店年菜食譜／XO醬好采頭 醬香皮酥好開胃

2018-02-14 12:19

今彩539第107041期開獎

2018-02-16 21:05

今彩539第107041期頭獎 2注中獎

2018-02-16 22:37

初二回娘家 北部偏涼、中南部晴朗溫暖

2018-02-17 10:10

不只遊憩 台北市立動物園肩負保育使命

2018-02-17 10:52

保育動物數量少 完成配對需數年

2018-02-17 10:56

走春省荷包 台塑汽油下週大降6角

2018-02-17 18:27

歡慶狗年 各國應景推出狗年主題刮刮樂

2018-02-17 17:28

過年買彩券幸運中獎 要課稅嗎

2018-02-17 18:27
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top