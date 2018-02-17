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八年級生創「浪犬博士」 助領養人尋真命天狗

2018-02-17 09:54中央社 台北17日電

由八年級生創辦的「浪犬博士」，建立完整的領養流浪犬系統，助領養人找到真命天狗，以...
由八年級生創辦的「浪犬博士」，建立完整的領養流浪犬系統，助領養人找到真命天狗，以改善棄養問題。 圖擷自「浪犬博士」粉絲專頁
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為解決台灣流浪犬問題，林子馨（Lucy）和翁欣怡（Lily）2位八年級生創辦「浪犬博士」，建立完整的領養流浪犬系統，助領養人找到真命天狗，以改善棄養問題。

談到投入流浪犬議題的動機，都與兩人的兒時有關。喜歡狗狗的Lily，小時候曾在路上撿了1隻流浪犬回家，但可能沒有掌握好如何照顧，導致狗狗會在家裡搞破壞，讓她和家人的關係不好，後來狗狗被家人帶去山裡棄養，也讓她留下遺憾。

Lucy也回憶，小時候家裡養過3隻狗，但當時很多觀念不瞭解，因此用放養的方式，開門讓狗狗自己去外面跑，後來1隻走丟，1隻被偷抱走，還有1隻送給親友後，吃到農藥而死掉，狗狗沒能被好好對待這件事，一直讓她深深記在心裡。

高中休學出國的Lucy，在加拿大完成高中學業，還到動保團體當志工，回台後曾在森林小學工作，開始接觸到流浪犬，有心創業的她，決定投入流浪犬議題，和高中好友Lily參加台大創創挑戰賽，但當時對浪犬議題瞭解還不夠深入，因此未能晉級，但卻沒有因此動搖兩人的決心。

為了強化對浪犬議題的認識，兩人跑遍全台的流浪犬收容所，到許多動保團體擔任志工、訪談動保界的前輩，同時也領養浪犬，希望透過體驗不同角色，從更多元角度去瞭解浪犬的問題，Lucy還參加許多訓犬師課程，鑽研訓犬觀念、訓犬技巧與飼主的溝通技巧等專業知識。

Lucy表示，過去台灣流浪犬的數量非常龐大，動保團體一直努力推動領養流浪犬，希望能救一隻是一隻，但她們卻發現許多人因為領養到不適合的狗，或是對養狗的想像和實際養狗的狀況有很大落差，導致最後不得以而退養或棄養，不只耗費動保資源，也讓流浪犬問題陷入惡性循環。

為了提升流浪犬領養的品質，兩人創辦「浪犬博士」，建立完整的領養系統，希望幫助領養人找到適合自己的真命天狗。

Lucy表示，很多領養人都是看狗狗很可愛，30秒或幾分鐘內就決定領養，但並不瞭解狗狗的性格，一旦實際飼養後發現不適合，飼主和狗就有一方得委曲求全，因此她們希望透過訓犬師事先瞭解領養人的需求，再協助媒合適合的浪犬。

接著透過互動工作坊，讓領養人學習照顧犬隻的相關知識，並與浪犬互動，待確定領養意願後，再由訓犬師帶浪犬去家裡，協助領養人規劃家裡環境，助浪犬快速融入新環境，同時還會有後端的支持系統，當飼主遇到問題時，提供諮詢或訓練課程協助解決，不會把狗丟給領養人就不管。

除了完整的領養系統，Lucy也希望幫領養人建立教育的觀念，讓他們知道如何更好地去照顧犬隻，讓人和犬的生活品質都能提昇，例如每天帶狗去外面散步，讓狗狗接受刺激，熟悉外面環境，同時嗅聞不同味道，能幫助狗狗釋放壓力。

Lucy表示，很多人可能不知道帶狗狗外出散步的重要性，如果狗狗經常待在家中，可能對外面的聲音會緊張，一旦有陌生人到家中，有可能出現狂吠等敏感反應，也可能對人類過度依賴而產生分離焦慮，或因為太無聊而在家裡四處啃咬。

目前浪犬博士已經正式推動並已成功媒合領養人找到適合的浪犬，Lucy指出，之後將開發媒合網站，瞭解領養人的需求，未來還會建立領養人的社群、舉辦實體活動，讓飼主們交流分享。

流浪犬動保團體棄養
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