德國牧羊犬失蹤 300公里外尋獲

2018-02-13 23:57 中央社 柏林13日綜合外電報導



一隻名叫「長髮公主」（Rapunzel）的德國牧羊犬，6個月前在德國法蘭克福附近家中失蹤，結果在300多公里外的瑞士被尋獲。

美聯社報導，蘇黎世官員表示，救護人員上週在蘇黎世附近的一條公路旁發現「長髮公主」。

先遣急救員判定，這隻8歲的狗傷勢嚴重且體溫過低，把牠載往動物醫院，治療多處骨折及內出血。

「長髮公主」植入的晶片訊息顯示，主人去年8月15日向當局通報牠失蹤的消息。