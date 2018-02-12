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動物也想休假？動物園盼「i-Voting」增休園時間

2018-02-12 12:53聯合報 記者陳靖宜╱即時報導

過去台北市立動物園全年僅除夕一日不對外開放，而為了讓動物有效休息，重視「動物不被看到的權益」，動物園明上午9點起開放i-Voting表決《動物園可以增加不對外開放的時間嗎？》(網址：http://bit.ly/2ErPkGy )，讓全市民眾共同決定動物園能否增加不對外開放時間。

動物園發言人曹先紹表示，為讓園內動物有更好的居住環境、遊客有更佳的遊園品質，動物園希望除了除夕外，可增加每年6月19日至6月30日共12日不對外開放時間，以便進行園區的年度定期保養、環境檢測與設施維護，或是其他專業訓練等。

曹先紹說，過去6月底適逢學生考試期間，因此多為動物園旅遊淡季，所以希望可增加不對外開放時間，讓小動物們也可「休息幾天」，不需長時間往來民眾圍觀、圍繞。

曹先紹強調，動物園若能通過該項表決，雖期間不對外開放，但工作人員照顧動物的時間並不會中斷，只是希望透過不對外開放的時間，更有效照顧動物。

投票時間為明上午9點起，至107年3月12日下午5點止，民眾可上台北市公民參與網i-Voting網站瀏覽(網址：http://bit.ly/2ErPkGy )或致電動物園遊客服務中心洽詢詳情，電話：（02）29382300分機630。

動物園i-Voting投票

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