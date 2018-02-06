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迷鳥白眼潛鴨首次現蹤鰲鼓 鳥友不畏霸王寒流瘋狂追逐

2018-02-06 10:24聯合報 記者魯永明╱即時報導

國際知名嘉義縣東石鄉鰲鼓濕地，最近飛來3隻稀有迷鳥白眼潛鴨，吸引鳥友不畏霸王寒流...
國際知名嘉義縣東石鄉鰲鼓濕地，最近飛來3隻稀有迷鳥白眼潛鴨，吸引鳥友不畏霸王寒流，瘋狂追逐拍攝。圖／鳥友林言順提供
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國際知名嘉義縣東石鄉鰲鼓濕地，最近飛來4隻稀有迷鳥白眼潛鴨，長期駐點鰲鼓，觀察記錄野鳥生態的嘉義縣野鳥學會常務監事陳建樺今天說，這是鰲鼓首次記錄發現1公3母共4隻白眼潛鴨，牠們特徵是眼睛「白目」，尤其公鴨特別明顯，每天有大批鳥友追蹤拍攝。

陳建樺說，白眼潛鴨非保育，會從冰天雪地北方飛來台灣，可能跟錯冬候鳥隊伍，迷路來到鰲鼓棲息覓食，才被稱為迷鳥，牠們跟其他潛鴨科一樣，白天睡覺，晨昏覓食，覓食時鴨頭潛入水上，尋找魚蝦及藻類維生，冬候鳥不怕冷，碰上霸王級寒流，覓食不受影響。

這4隻白眼潛鴨，出現在鰲鼓濕地第四賞鳥亭，離岸4、50公尺，用賞鳥望遠鏡就可看到，攝影機裝上大砲攝影鏡頭，也不難拍到，白眼潛鴨現蹤鰲鼓後，鳥友網路分享， 每天有大批鳥友守候拍照，陳建樺呼籲賞鳥民眾勿騷擾牠們，分辨公母鴨，只要看眼睛就知道，公鴨一對「自目」特別明顯。

鳥友林言順日前花費很長時間守候，終於在僅約50公尺的近距離，拍到白眼潛鴨展翅潛水等美姿，快爆框，羡煞不少鳥友，白眼潛鴨在台灣並非每年都看得到，白眼潛鴨一直在鰲鼓濕地草澤地休息，下水游幾分鐘，然後拍個翅後又回到原來的位置。

台灣生物多樣性入口網記載，白眼潛鴨主要在東歐至大陸新疆、內蒙地區繁殖，冬季遷移到南歐、北非、中東、南亞，小部分出現東南亞及大陸長江中、上游，大陸東南沿海及日本有若干迷鳥紀錄，台灣偶爾出現在海岸或河口濕地。

國際知名嘉義縣東石鄉鰲鼓濕地，最近飛來3隻稀有迷鳥白眼潛鴨，吸引鳥友不畏霸王寒流...
國際知名嘉義縣東石鄉鰲鼓濕地，最近飛來3隻稀有迷鳥白眼潛鴨，吸引鳥友不畏霸王寒流，瘋狂追逐拍攝。圖／鳥友林言順提供
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國際知名嘉義縣東石鄉鰲鼓濕地，最近飛來3隻稀有迷鳥白眼潛鴨，吸引鳥友不畏霸王寒流，瘋狂追逐拍攝。圖／嘉義縣野鳥學會常務監事陳建樺提供
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國際知名嘉義縣東石鄉鰲鼓濕地，最近飛來3隻稀有迷鳥白眼潛鴨，吸引鳥友不畏霸王寒流，瘋狂追逐拍攝。圖／鳥友林言順提供
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鰲鼓濕地賞鳥東南亞

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