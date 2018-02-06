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零撲殺周年 收容所爆倉、流浪犬認養乏人問津

2018-02-06 09:52聯合報 記者彭宣雅╱即時報導

零撲殺政策上路周年，由於配套不足，造成地方防疫所「狗滿為患」，人犬衝突不斷，部分...
零撲殺政策上路周年，由於配套不足，造成地方防疫所「狗滿為患」，人犬衝突不斷，部分的流浪犬在各公私立收容所間轉換，動物福利是否有變好有待觀察。第一線防疫人員/提供
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零撲殺政策上路今天屆滿一周年，由於規定不能撲殺，各地收容中心爆倉，人犬衝突頻繁；政策要求精準捕捉，導致只能收容追車咬人的大型犬，不僅無法送養、民眾也不願領養惡犬，甚至連地方防疫所人員，都頻頻被咬，沒有配套政策執行，讓地方政府流於精美數字的形式，大喊吃不消。

嘉義縣政府動物防治所所長李建霖表示，這一年來收容量都在110%上下跳動，流浪犬「有出去才進得來」，大家都以精準捕捉為目標，因此追車咬人的、發生人犬衝突的狗才會捕捉，才造成收容中心爆量；這些大型的凶惡犬，一般民眾不願意認養，連工作人員都常被咬，因此頻換單位，造成人員流動，人員不足現象雪上加霜。

一名地方防疫所獸醫私下表示， 零撲殺政策是動保團體運作下不成熟的立法政策，雖明顯大量減少後端撲殺數量，但後續衍伸問題很嚴重。他舉例，六都經費多、人員充足，處理流浪犬問題，「招數就會比較多」，比如，有的縣市有錢去找馴犬師來訓服惡犬；有的縣市以每隻2000元代價，委請動保團體把流浪犬帶離收容中心「代養」；有的縣市收容中心快滿的時候，直接公告「禁止收容」，因此呈現出漂亮的收容數字，其實只是換個地方收容。

他直言，政策配套要完整，要能實際做得到；做不到的要求，只會消磨第一線防治所人員的心志，第一線人員防疫與動保兩頭燒，一邊禽流感防疫一直在撲殺，另一邊流浪犬卻碰都不能碰，整個大錯亂。

中華民國動物保護協會理事長、前台南動物防疫保護處處長李朝全表示，「一年來動物福利有變得更好嗎？」零撲殺政策「太硬了」，沒有相關配套，都會區人員經費充足，鄉村型的地方，政府是否能有效協助，否則偏遠地區狗應該送到哪裡結紮，這些問題若沒有解決，就流於數字的統計形式。

零撲殺政策上路周年，由於配套不足，造成地方防疫所「狗滿為患」，人犬衝突不斷，部分...
零撲殺政策上路周年，由於配套不足，造成地方防疫所「狗滿為患」，人犬衝突不斷，部分的流浪犬在各公私立收容所間轉換，動物福利是否有變好有待觀察。第一線防疫人員/提供
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流浪犬零撲殺動保團體

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