海豚愛搗蛋…嚇魚捕魚偷吃魚

2018-02-04 23:09 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ／基隆市報導



俗稱「海豬仔」的海豚很調皮，讓漁民恨得牙癢癢的。 記者游明煌／攝影 分享 facebook

遊客搭船出海喜愛欣賞海豚飆浪英姿，但在漁民眼中，俗稱「海豬仔」的海豚，可是讓他們恨得牙癢癢的，因為出海捕魚時最不喜歡遇到牠，只要看到整群海豚出現，就知道那兒的魚都跑光光了。

捕魚20多年的漁民林進達說，漁民最討厭海豬仔，因為牠們不只會趕走魚，還會偷吃魚，經常延繩網子拉起來，上鉤的魚只剩魚頭，其他部位都被海豬仔吃掉了。出海時如果看到海豬仔出沒，或是聽到叫聲，有經驗的漁民就會馬上會掉頭，因為附近肯定沒魚群了。

瑞芳一名漁民說，海豬最愛吃小管、白腹仔、鰆仔，一遇到牠們漁獲量大為減少，尤其是瓶鼻海豚最討厭。海豚是食物鏈的頂級獵食者，連大型的鮪魚都吃。

賞鯨豚遊程盛行，漁民心中非常無奈，有的漁民出海前還會特別祈求，不要遇到海豬仔來搗蛋。

漁民雖然不喜歡海豬仔，但「海豬仔整群跳躍游來游去，會用肚皮擊水動作驚嚇魚群 」，又不得不稱讚牠們「捕魚」很厲害，有時上百隻出現，就像一張網，讓被鎖定魚群無處可逃。

海科館展示教育組主任陳麗淑博士指出，海豚體型大，以魚為主食，大小魚統統會吃，如鮪魚、花腹鯖、竹筴魚、燈籠魚、小卷等，海豚出現魚群就跑光，漁民因此討厭。

陳麗淑說，海豚很聰明，會去找掛網掙扎的大魚吃，以前漁獲多時還無所謂，但現在漁獲少了，漁民更加在意，漁民與海豚的關係雪上加霜。

由於海豚是保育類動物，且不少漁船已轉型為賞鯨豚發展，傳統漁業學習共處之道，一起投入海洋保育是未來努力的方向。