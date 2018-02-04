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海豚為什麼愛飆船？專家：愛玩啦

2018-02-04 23:14聯合報 記者游明煌／基隆市報導

船頭飆浪飛旋 海豚秀驚豔遊客

國內郵輪旅客基隆港比重高達8成，搭乘郵輪出海旅行，有時會出現驚奇，海豚不時在船頭飆浪、飛旋，在甲板就可欣賞海豚秀，像一場美麗的邂逅，比搭賞鯨船更刺激。

海豚為什麼愛飆船？中華鯨豚協會創會理事長周蓮香說，就像鐵達尼這部電影劇情，搭郵輪時可以看到海豚在郵輪前方一直飆船、飆浪。她認為聰明的動物就像人一樣，會做一些危險又好玩刺激的動作，海豚飆船純粹是在玩耍。

海豚在海上跳躍穿梭，也在郵輪船頭飆浪、飛旋。 記者游明煌／攝影
海豚在海上跳躍穿梭，也在郵輪船頭飆浪、飛旋。 記者游明煌／攝影
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海科館：大船沒威脅 它們就會靠很近

海科館展示教育組主任陳麗淑說，海豚是很聰明的動物，會根據經驗值出現一些行為。流刺網等漁船可能曾威脅過海豚安全，因此海豚不敢靠近，大型郵輪則被海豚認為沒有威脅性，就會靠很近，所以大郵輪常可看到整群海豚。

至於海豚為什麼愛在郵輪船頭前方飆船？陳麗淑表示，有人認為純粹愛玩，但有一說是因海豚在船頭游時比較省力。

農委會調查指出，台灣附近海域最常見5種海豚為長吻飛旋原海豚、花紋海豚 、熱帶點斑原海豚、弗氏海豚、瓶鼻海豚。最愛飆船的是長吻飛旋海豚，因有外觀有三條平行區塊，又稱「三明治海豚」。

長吻飛旋海豚很愛空中表演，跳躍、翻轉，落水一瞬間，往往讓遊客驚呼、搶拍，一出現就有上百隻，圍繞在船四周逐浪。體型短胖的弗氏海豚恰恰相反，只要漁船一接近就分散逃竄。

周蓮香表示，全球海豚有90種之多，並不是每一種都會這樣飆船，像真海豚、斑海豚、飛旋海豚比較習慣這樣飆浪。

海科館指出，台灣海域至少有近30種鯨豚出沒，占全球鯨豚種類總數約三分之一，花蓮、台東、宜蘭、北海岸等地都有分布，尤以東部海域最多。海豚都是成群結隊出現，最常看到在海上跳躍的是瑞氏海豚，又叫花紋海豚，體型較大。

郵輪鯨豚海科館生態生態保育

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