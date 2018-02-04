零撲殺將滿週年 動督盟籲徹底TNVR

2018-02-04 21:19 中央社 台北4日電



零撲殺政策上路將滿一週年，動督盟日前公布相關數據顯示，死亡率及公立收容所的爆籠情況都下降。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

零撲殺政策上路將滿一週年，動督盟日前公布相關數據顯示，死亡率及公立收容所的爆籠情況都下降。不過，召集人王唯治表示，唯有徹底替動物TNVR，才能解決問題。

TNVR是指流浪動物誘捕-結紮-疫苗-回置等相關措施。

台灣動物收容零撲殺政策在去年2月6日上路，台灣動物保護行政監督聯盟 （簡稱動督盟）公布最新公立收容所風險地圖及2017零撲殺第一年各縣市公立收容所爆籠情形。

根據動督盟公布的公立收容所風險地圖，各縣市總死亡率已從2012年80%以上降至2017年39%以下，地圖也從全台總死亡率呈現的黑色大地漸漸變為友善的綠色；而根據各縣市公立收容所爆籠情形，2017年公立收容所內毛小孩總死亡數降至4000多隻。

台灣動物保護行政監督聯盟召集人王唯治告訴中央社記者，數據大幅減少與近年民眾持續認養、推行TNVR等相關措施有關，但由於目前TNVR（誘捕-結紮-疫苗-回置）仍沒有深度執行，所以不排除與收容所大幅減少捕捉數量有關。

王唯治表示，過去只要有人通報哪一帶有流浪動物，收容所就會去捕捉，但礙於現在法令不准收容所安樂死，收容所考慮收容數量問題，就會減少捕捉量。

王唯治呼籲，若是因為少抓而達到死亡率下降的效果，路上浪浪仍會越來越多、造成社會問題，唯有達到零撲殺政策中全面絕育的配套、長期建立友善動物觀念包含校犬貓、社區犬貓等，才能解決流浪動物問題。