逾期貨櫃沒人領 打開驚見上千穿山甲屍

2018-02-02 19:38 聯合報 記者 聯合報 記者 董俞佳 ╱即時報導



穿山甲。圖／翁嘉駿攝、林務局提供 分享 facebook

一個沒人領的逾期貨櫃，打開驚見竟然全是保育類動物穿山甲屠體，至少有4千隻。

農委會林務局今天指出，1月31日財政部關務署高雄關會、高雄市政府等單位查獲從馬來西亞轉口至高雄港的貨櫃，因逾期未提領，當場開櫃發現疑似是來自東南亞的穿山甲屠體，初步統計約4000隻以上。

林務局指出，穿山甲是保育類野生動物，近年因亞洲、非洲地區盜獵嚴重，威脅野外族群生存，2016年10月5日華盛頓公約(CITES)第17屆締約國大會決議將全球穿山甲屬8種類由附錄II提升為附錄I，禁止野生個體的國際貿易，強化對穿山甲的保護。

林務局表示，依野生動物保育法第24條規定，野生動物之活體及保育類野生動物之產製品，非經中央主管機關同意，不得輸出入。違者可依第40條規定，最重可處6月以上5年以下有期徒刑，得併科新台幣30萬元以上150萬元以下罰金。