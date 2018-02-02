逾期貨櫃沒人領 打開驚見上千穿山甲屍
一個沒人領的逾期貨櫃，打開驚見竟然全是保育類動物穿山甲屠體，至少有4千隻。
農委會林務局今天指出，1月31日財政部關務署高雄關會、高雄市政府等單位查獲從馬來西亞轉口至高雄港的貨櫃，因逾期未提領，當場開櫃發現疑似是來自東南亞的穿山甲屠體，初步統計約4000隻以上。
林務局指出，穿山甲是保育類野生動物，近年因亞洲、非洲地區盜獵嚴重，威脅野外族群生存，2016年10月5日華盛頓公約(CITES)第17屆締約國大會決議將全球穿山甲屬8種類由附錄II提升為附錄I，禁止野生個體的國際貿易，強化對穿山甲的保護。
林務局表示，依野生動物保育法第24條規定，野生動物之活體及保育類野生動物之產製品，非經中央主管機關同意，不得輸出入。違者可依第40條規定，最重可處6月以上5年以下有期徒刑，得併科新台幣30萬元以上150萬元以下罰金。
林務局呼籲，拒絕買賣就沒有殺害，民眾切勿擅自輸出入或攜帶野生動物活體及保育類野生動物之產製品出入國境，違者將面臨刑責。另如發現違法盜獵保育類野生動物行為，可向當地警政單位、內政部警政署保安警察第七大隊(02-2351-2968)、縣市政府、林務局(0800-057-930；0800-000-930)通報，讓我們共同保育野生動物。
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