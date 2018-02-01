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影／殺人鯨能開口說哈囉？ 科學家驚人發現大公開

2018-02-01 17:47聯合報 記者陳祐元╱即時報導

歐洲科學家近期在《英國皇家學會報告 B》期刊上，刊登一篇相當有趣的研究，指出法國昂蒂布海洋公園，1頭14歲的母殺人鯨「Wikie」，居然能夠「講話」！

鯨豚類的發聲方式並不是透過嘴巴，而是頭頂噴氣孔下方的氣囊產生聲音，藉此進行溝通和迴聲定位；而「Wikie」在經過訓練後，不僅能發出像是「Hello」、「Bye」和「1、2、3」等簡單字詞的聲音，還會叫訓練員的名字，甚至是人類特有的咂舌聲。

這份研究發表後，隨即引起各界關注，因為科學家過去已知不同鯨群間，會有自己的「方言」，鯨魚也會模仿海豚和海獅等物種的聲音，但這是先天能力還是後天學習，始終沒有定論。

但從「Wikie」接受訓練後的表現來看，科學家已意識到殺人鯨的學習能力超乎預期。不過雖然殺人鯨能模仿人類聲音，但牠們並不知道這些單字的意思，只是照著訓練員的指示做；而「Wikie」的能力是單一個案，還是所有的殺人鯨都具備這樣的能力，也還不得而知。

負責這項研究的馬德里康普頓斯大學教授艾布拉姆森（Jose Abramson）倒是相當有信心，認為鯨魚能發展出獨特的語言，證明牠們擁有高度發達的社交智能，而隨著研究越深入，或許有朝一日，人類真的有機會和殺人鯨展開「基本對話」。

科學家發現殺人鯨透過學習，可以模仿人類發出的聲音。美聯社
科學家發現殺人鯨透過學習，可以模仿人類發出的聲音。美聯社
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