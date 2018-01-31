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被凍住的舌頭 一瓶礦泉水救了牠

2018-01-31 18:12聯合新聞網 綜合報導

零下15度的低溫會讓所有的東西都凍住，當然也包括狗狗的舌頭。俄羅斯佛拉迪沃斯托克（Vladivostok, Russia.）地區有一隻狗狗不知為何，舌頭被黏在防沙井的鐵蓋上，怎麼拔都脫離不了，就在緊急時刻一位好心人，用礦泉水解救了牠，救援過程被PO上網路，不僅引起網友熱議，更有不少人按讚。

零下15度的低溫會讓所有的東西都凍住，當然也包括狗狗的舌頭。圖擷自Daily M...
零下15度的低溫會讓所有的東西都凍住，當然也包括狗狗的舌頭。圖擷自Daily Mail每日郵報（1/29）
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據「每日郵報」報導，影片一開始就看到一隻狗狗在沙井蓋上不斷的拖拉，但總是無法脫離，近距離一看，牠的舌頭被黏在沙井蓋上拔不下來，好心人接近後，把礦泉水倒在狗狗的舌頭上，終於讓狗狗解脫。影片中看到解脫後的狗狗不停跳躍，頻頻跟好心人示好，這位好心人也彎腰撫摸狗狗，並且確認狗狗的舌頭沒有受傷。

網友看完影片後紛紛留言「還好牠沒事」、「狗狗真可憐」、「對狗狗而言，一定超痛的」、「沒有比舌頭黏在沙井蓋上更糟糕的事」。

不僅是動物，人如果不小心也會有被凍住的可能性。有人就不信邪，用舌頭去舔鐵管，結果...
不僅是動物，人如果不小心也會有被凍住的可能性。有人就不信邪，用舌頭去舔鐵管，結果可想而知，黏住了。圖擷自Daily Mail每日郵報（1/29）
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不僅是動物，人如果不小心也會有被凍住的可能性。有人就不信邪，用舌頭去舔鐵管，結果可想而知，黏住了。這時千萬不要硬扯，舌頭可能會受傷。根據專家表示，如果被凍在小面積的金屬上，如湯匙，可以握緊，用本身的熱量將冰溶解。如果金屬的面積比較大，如鐵板、鐵管，就需請人幫忙，用熱水淋，讓金屬的溫度升高，自然就可解決。

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