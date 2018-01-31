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沒空照顧貓主子怎辦？新行業到府代養貓咪保母崛起

2018-01-31 10:36聯合新聞網 滔新聞

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這個世代與喵星人同居的人越來越多，在繁忙的工作完後，回到家中有牠們的陪伴是最棒的療癒，然而，面對生活與工作的壓力，旅遊則成了現今最多人選擇的紓壓方式。另外，在大台北地區也有許多人是從不同城市來打拼奮鬥的，因此，每逢過年過節，回鄉都是無可避免的。

「出國玩太開心了，但是家中的貓主子們該怎麼辦？」

「終於可以回鄉了，但是家中的貓主子們該怎麼辦？」

「被公司委任出差，但是家中的貓主子們該怎麼辦？」

貓主子該怎麼辦？這是每一位貓奴最擔心的問題，因為牠們與汪星人在個性上比較不同的部分是，大多比較膽小、害羞以及不喜歡改變居住的環境，這個時候，不放心將主子們送旅館的貓奴們就可以考慮找到府代養貓咪保母來打理牠們的生活。

什麼是到府代養貓咪？

顧名思義就是貓奴們不在家的這段期間，保母每日到家裡照顧主子們1小時至1.5小時，而工作內容大致可以分為：

餐點皆由貓奴們事先準備齊全，保母到府的時候，再著手準備給主子們享用，當中包含鮮食、罐頭、乾糧以及保健食品。

◆ 更換每日飲水

水對於主子來說是非常最重要的，大部分的貓奴都是一天更換一次，家中若是使用自動水盆的話，大約2～3天會做一次清潔與換水。

◆ 清理貓沙

大家都知道主子們是非常愛乾淨的，另一方面，保持廁所的乾淨，也可以預防泌尿道感染等疾病。

陪伴與玩耍

因為每個主子的個性不同，保母會視情況而決定是否需要停留更多的時間。另外，活動力較旺盛的主子們，在保母的陪伴玩樂下，消耗一些體力，也比較不會在深夜獨自開派對喔（笑）。

◆ 讓貓奴們不在家的期間可以放心家裡情況與主子們的狀況

貓奴們在外地玩得開心，出差無需擔心，這些也是保母很重要的職責之一。

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那麼，該如何挑選貓咪保母呢？

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現在已經有很多貓奴在兼這份差事，由於到府照顧表示必須進入到家中，是非常私密且需要彼此之間的信任，所以，建議各位貓奴在挑選貓咪保母的時候可以參考以下三點：

◆ 貓咪保母是否有在經營粉絲團或部落格

若有在經營粉絲團或部落格，貓奴們可以很快地了解到貓咪保母的工作方式與評價是否在自己能夠容許接受的範圍之內。

◆ 粉絲團或部落格的更新頻率

當更新頻率較高，較能看出貓咪保母接案穩定度以及服務品質。但是也有例外，有些貓奴可能比較低調，不太願意讓自己的主子曝光，或者是保母本身也走低調路線，那麼貓奴們可以參考下面一點來做選擇。

◆ 貓咪保母在網路上給你的感覺如何

人與人之間的感覺是很奇妙的，並非最好的就是最適合自己的，因此，透過粉絲團的互動、部落格的文章或是Email信件往來的文字，貓奴們絕對可以感受到彼此適不適合、放不放心讓這個陌生人進入到你最私密的空間，以及把你最親愛的寶貝託付他。

最後，身為一枚貓咪保母的貓奴來做個總結。

其實每一位貓咪保母絕對都是愛貓的，不然怎麼會幫別的孩子鏟屎呢（笑），也如同上面所述，沒有最好的貓咪保母，只有最適合的貓咪保母。

希望這篇文章除了能夠讓貓奴們更了解到府代養貓咪的這份工作，也祝福大家都能夠找到適合自己與主子的貓咪保母。

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新聞來源：寵物滔客誌本文由TNN滔新聞授權轉載，原文在此

保母貓咪汪星人
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