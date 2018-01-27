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巨猩殞落 全球最長壽大猩猩60高齡過世

2018-01-27 20:46中央社 聖地牙哥27日綜合外電報導

世界最長壽的大猩猩維拉（Vila），25日以60歲高齡在聖地牙哥野生動物園（Sa...
世界最長壽的大猩猩維拉（Vila），25日以60歲高齡在聖地牙哥野生動物園（San Diego ZooSafari Park）過世。 美聯社資料照片
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美國媒體報導，目前所知全世界最長壽的大猩猩之一維拉（Vila），25日以60歲高齡在聖地牙哥野生動物園（San Diego ZooSafari Park）過世。

路透社報導，根據動物園網站的資訊，母猩猩維拉屬於西部低地大猩猩（western lowland gorilla），估計1957年出生於非洲剛果，之後由聖地牙哥動物園飼養長大。

「聖地牙哥聯合論壇報」（San DiegoUnion-Tribune）和其他媒體26日晚間報導，聖地牙哥野生動物園的哺乳類動物助理研究員瑞契斯（RandyRieches）發布聲明表示：「動物園的成員、訪客、義工和工作人員，將會懷念維拉。」

聖地牙哥野生動物園的主管人員並未對媒體透露維拉死因。媒體也尚未聯絡上動物園的發言人。

美國國家廣播公司聖地牙哥分台（NBC San Diego）的網站報導，維拉據信是世界上第2長壽的大猩猩，是5代大猩猩的大家長。

根據華府的史密森尼國家動物園（Smithsonian'sNational Zoo）和史密森尼保護生物學研究所（Smithsonian Conservation Biology Institute）提供的資料，在野外生活的大猩猩平均壽命為30至40年。

國際自然保育聯盟（International Union forConservation of Nature）認為大猩猩是瀕臨絕種動物，將其列入瀕危物種紅色名錄（Red List ofThreatened Species）。

動物園非洲義工

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