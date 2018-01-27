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新北4退役搜救犬找到新家 認養人：怕牠小蠻腰不見

2018-01-27 12:16聯合報 記者王長鼎╱即時報導

新北市消防局去年透過官方網頁開放民眾報名，認養9隻退役搜救犬，其中有4隻消防局犬員認養，再由從25個報名家庭中經過實地考察，甄選出5個善心民眾家庭，可惜8歲米克斯搜救犬「馬波羅」(Marlboro)原由台北市大直高中認養為校犬，日前不幸因感染全身性敗血症逝世，消防局今天在農曆生肖狗年舉辦4隻退役搜救犬認養儀式。

取得瓦礫堆高級搜救犬證照的9歲德國牧羊犬「桑妮」 (Xenia)，曾支援南投縣、宜蘭縣山難搜救勤務，高雄八一氣爆搜救、0206台南地震搜救勤務，由林博彥夫妻檔認養。

「希望保留牠優秀的訓練，也擔心牠的身材走樣，發現桑妮的小蠻腰不見了，就會很緊張。」認養桑妮的林博彥夫妻說，會提供桑妮很安心、舒適又愉快的的退休環境。

曾支援梅姬颱風蘇花公路搜救，石碇皇帝殿山難搜救勤務的12歲拉不拉多搜救犬「小辣」由巫敏惠認養；曾協助偵破新北市大同警分局醃頭命案的9歲米克斯搜救犬「米妮」 (Mini)由黃芳桂認養；10歲德國牧羊犬「無敵」 (Woody)曾支援宜蘭山難搜救勤務、0206台南地震搜救勤務，由土城控犬隊員羅浩芳認養。

8歲米克斯搜救犬「馬波羅」 (Marlboro)是新北市消防局去年最先被認養的瓦礫堆高級搜救犬，在台北市陪伴犬協會居中牽線，由台北市大直高中認養為校犬，遺憾的是，不久前因感染全身性敗血症逝世。

新北市消防局今天舉辦搜救犬退役認養儀式，由民眾愛心認養，提供舒適退休環境。記者王...
新北市消防局今天舉辦搜救犬退役認養儀式，由民眾愛心認養，提供舒適退休環境。記者王長鼎／攝影
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新北市消防局今天舉辦搜救犬退役認養儀式，由民眾愛心認養，消防局主祕陳國忠（左）致...
新北市消防局今天舉辦搜救犬退役認養儀式，由民眾愛心認養，消防局主祕陳國忠（左）致贈感狀給認養人林博彥（右）。記者王長鼎／攝影
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新北k市消防局今天舉辦搜救犬退役認養儀式，由民眾愛心認養，提供舒適退休環境。記者...
新北k市消防局今天舉辦搜救犬退役認養儀式，由民眾愛心認養，提供舒適退休環境。記者王長鼎／攝影
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新北市消防局今天舉辦搜救犬退役認養儀式，由民眾愛心認養，提供舒適退休環境。記者王...
新北市消防局今天舉辦搜救犬退役認養儀式，由民眾愛心認養，提供舒適退休環境。記者王長鼎／攝影
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認養搜救犬

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