新北4退役搜救犬找到新家 認養人：怕牠小蠻腰不見

2018-01-27 12:16 聯合報 記者 聯合報 記者 王長鼎 ╱即時報導



新北市消防局去年透過官方網頁開放民眾報名，認養9隻退役搜救犬，其中有4隻消防局犬員認養，再由從25個報名家庭中經過實地考察，甄選出5個善心民眾家庭，可惜8歲米克斯搜救犬「馬波羅」(Marlboro)原由台北市大直高中認養為校犬，日前不幸因感染全身性敗血症逝世，消防局今天在農曆生肖狗年舉辦4隻退役搜救犬認養儀式。

取得瓦礫堆高級搜救犬證照的9歲德國牧羊犬「桑妮」 (Xenia)，曾支援南投縣、宜蘭縣山難搜救勤務，高雄八一氣爆搜救、0206台南地震搜救勤務，由林博彥夫妻檔認養。

「希望保留牠優秀的訓練，也擔心牠的身材走樣，發現桑妮的小蠻腰不見了，就會很緊張。」認養桑妮的林博彥夫妻說，會提供桑妮很安心、舒適又愉快的的退休環境。

曾支援梅姬颱風蘇花公路搜救，石碇皇帝殿山難搜救勤務的12歲拉不拉多搜救犬「小辣」由巫敏惠認養；曾協助偵破新北市大同警分局醃頭命案的9歲米克斯搜救犬「米妮」 (Mini)由黃芳桂認養；10歲德國牧羊犬「無敵」 (Woody)曾支援宜蘭山難搜救勤務、0206台南地震搜救勤務，由土城控犬隊員羅浩芳認養。