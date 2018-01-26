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3隻小老虎纏著你喝奶！限時保育員體驗 肥肥肉球超萌

2018-01-26 23:26聯合報 記者陳睿中╱即時報導

繼2015年年底誕生老虎後，關西六福村再次於2017年12月10日迎來3隻新出生的孟加拉幼虎姊弟，成為園區內的一樁重大喜事。為了讓民眾有機會能夠親近幼虎，同時了解孟加拉虎的保育工程，六福村特設計「小老虎保育員」活動，可讓參加者為幼虎們餵奶、近距離接觸。

3隻新生的幼虎為2母1公，目前體重約7公斤，並且以每周2～3公斤的速度增加，成長快速。凡擔任小老虎保育員，均需要先進行教育課程、簽訂協議，並且穿著隔離衣、手套與口罩，才可以接觸幼虎。藉由保育課程中，讓民眾了解老虎的習性、種類，以及復育工程等內容。

在真正接觸小老虎後，絕對會被這群可愛的「小大貓」萌翻。因為牠們正處於活潑好動的時期，不僅會搖搖擺擺地走路，還會用爪子攀附在木牆上企圖「逃家」，不時也會發出低沉卻又童稚的嘶吼聲與開心時的呼氣聲，十分可愛。當小動保員體驗餵奶時，也能感受到小老虎吸食的力道，甚至會有「啊！小老虎拉我手撒嬌！」的驚喜反應，儘管隔著手套，但依舊能感受到毛茸茸的身軀與略帶濕潤的鼻頭；肥厚飽滿的腳底肉球，也令人印象非常深刻。

業者表示，現在世界上的野生老虎正在急速銳減當中，希望透過保育員的體驗活動與教育課程，讓野生動物的保育觀念深入民眾之中。在2月28日前，年滿6歲以上民眾都可預約小老虎保育員活動，每日共2個梯次，每梯次8人，每人費用1,699元起。活動的1成收入，均會用於動物保育及教育研究工作。

業者也指出，原預定可開放民眾參與至3月底，但由於小老虎們生長快速，也即將斷奶改為肉食，為顧及幼虎成長與民眾安全，因此活動僅至2月底截止。另外在六福村FB粉絲團，還同步推出命名活動，讓網友們一起為3隻小老虎命名。

出生約1.5個月的3隻孟加拉幼虎，模樣非常可愛。記者陳睿中／攝影
出生約1.5個月的3隻孟加拉幼虎，模樣非常可愛。記者陳睿中／攝影
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新出生小老虎的腳底肉球飽滿。記者陳睿中／攝影
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透過小小保育員的活動，民眾可與小老虎近距離接觸。記者陳睿中／攝影
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民眾也可以親自為幼虎餵奶，感受保育員的工作。圖／六福旅遊集團提供
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孟加拉

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