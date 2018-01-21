天鵝爸爸守護43年！和天鵝關係比女兒還緊密

2018-01-21 07:57 世界日報 廣州日報╱陳詩藍報導



今年是「天鵝衛士」袁學順保護天鵝的第43年。他多次深夜蹲守山東榮成天鵝湖，在寒風中不顧危險下冰湖救助受傷天鵝，和受傷的天鵝同吃同住，至今他花費上百萬元，救助的天鵝超過1000隻。他稱呼天鵝為自己的「孩子」，他覺得自己和天鵝之間紐帶關係甚至比和女兒的關係還緊密。

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山東榮成市天鵝湖，水域面積約5平方公里。每年11月到次年4月，有大量天鵝到此棲息越冬，因此被譽為「東方天鵝王國」。

1月11日，前一天榮成市成山鎮下了大雪，早上7時，袁學順依然頂著風雪提著兩桶玉米去天鵝湖邊，當天溫度只有零下6度，湖邊呼嘯著的潮濕的風讓人不到片刻就肢體僵硬。袁學順將手中的玉米撒向湖邊，隨著他的動作，遠處的天鵝成群結隊地飛過來進食。

撒完四桶玉米，袁學順回到了他位於湖邊的小屋，湖邊的救助站功能明確，有飼料間也有受傷天鵝的收留地，最右邊的一個小屋是袁學順自住的房間，就連這個房間也被天鵝分去了一半。他早上5時便會醒，晨光熹微時他便出現在湖邊。每天袁學順會在他所在的湖區投餵天鵝兩到三次，每次四桶玉米。其餘的時間他還需在湖區四處逡巡，觀察天鵝的情況，救助受傷的天鵝。

他熟悉天鵝的各個種類，透過觀察就能初步判斷出天鵝的重量和健康狀況，甚至他還能用自創的語言和天鵝交流。

動念目睹天鵝「自殺」

袁學順出生於天鵝湖畔。1973年，袁學順考入天鵝湖畔的榮成六中，在這裡他遇到了致力於天鵝保護的教師李明偉，李明偉成立了「天鵝觀察小組」，一直對天鵝感興趣的袁學順率先加入。

高中畢業之後，袁學順在一家漁業公司做技師。一個傍晚，同往常一樣袁學順照例去觀察天鵝，卻看到了他永遠都難以忘記的一幕：不遠處的蘆葦叢，一隻天鵝被漁網纏住了脖子，牠試圖掙脫，卻被漁網越纏越緊，皮毛都被擼下了一大片。

袁學順心焦不已，他想去救天鵝，但天鵝湖水雖淺，湖底淤泥卻足以將人滅頂。天鵝的叫聲越發淒慘，袁學順一咬牙便下了水，他努力地使自己靠近天鵝，沒想到慘烈的一幕發生了：處於激烈掙扎中的天鵝看到有人靠近，一頭扎進水裡，「自殺」了。

他難過不已，他意識到湖區的漁網、捕鳥夾子，以及狩獵者讓天鵝處於危險之中。他決定辭去工作，專心地去做天鵝保護的工作。辭工之後袁學順在家裡開了一個電器修理鋪，生意之餘，他把全部的時間都投入到了保護天鵝的工作之中。

這讓袁學順在鎮上成了一個「怪人」，他總是穿著他的天鵝仿生服，在天鵝湖周圍轉悠。在動物保護概念尚未推廣開來的上世紀80年代，他總是驅趕那些狩獵的人，這難免讓一些人心生不解。寒冬臘月裡他會下水去抱受傷的天鵝回來救治，傷好了之後他再放飛天鵝。

虧欠女兒沒錢喝奶

很長一段時間裡，袁學順和妻子姚青之間的關係有些緊張。妻子抱怨袁學順對孩子管教不夠，受傷天鵝越來越多讓他們生活質量下降，催債的人不時上門。

一次一隻天鵝掉泥漿裡了，泥漿有兩米深，天鵝一直在掙扎但無法脫離泥漿。袁學順在天鵝旁邊等到下半夜，直到他和天鵝之間的距離接近十米左右時，袁學順才嘗試著用竹篙撐著下去，一下去袁學順就陷進泥漿裡了，所幸人和鵝都在袁學順的努力下平安無事。回到家時，袁學順和天鵝都已變成了兩個泥蛋。

「她一看兩個泥蛋，眼淚就下來了。」袁學順樂呵地講起自己的妻子，「她看著天鵝也心疼，趕緊用刷子刷，用水洗，將天鵝放炕上。」幼小的女兒更是在他的帶領下從小就學會了餵養天鵝，在妻子和女兒的支持下他們家成了「天鵝康復中心」。

對女兒，袁學順更是覺得虧欠了她。女兒上高中的時候，班裡強制性要求每個人都要訂奶，每個月6元，但一直將精力和錢都花在天鵝身上的袁學順家卻沒有一點餘錢。「我說咱是農民的孩子咱不缺那些營養，地裡也有豆子。」袁學順聲音低沉，有些羞愧，「孩子哭了。」

袁學順也偷偷哭了，他知道女兒一直都營養不足，但他沒有錢，女兒上大學都是透過助學貸款。沒有獲得募捐的那些年裡，袁學順每年修理電器能掙1萬多元，他將家旁邊的小房出租一年也能收2萬來元的房租，但他每年都會拿出2萬元來給天鵝買接近10噸糧食，地裡每年產下的五、六千斤玉米也讓他拿去餵了天鵝。

堅持不惜付出性命

2003年，袁學順在人民大會堂獲得了「福特百年特別獎——野生動物保護」一等獎，隨後他獲得了2010-2011年間綠色中國年度人物的稱號。獲獎之後社會愛心人士的捐贈，讓袁學順不用再焦頭爛額地四處籌措天鵝的糧食。女兒大學畢業之後，來自家庭的壓力也小了很多。

他的事業開始得到越來越多人的理解，鎮上的人看到受傷的天鵝會來通知他，他不再是一個「怪人」，而成了人們心目裡的動物保護者。然而近些年，袁學順卻覺得壓力越來越大。

從80年代至今，榮成大天鵝保護區的天鵝棲息地逐漸被破壞，來榮成過冬的天鵝數量逐漸減少。這讓他脾氣越發暴躁，經常破口大罵。他經常晚上失眠，只好早上天不亮就爬起來，只有工作才能讓他安心。

天鵝湖畔常有大隊的攝影師和遊客來此攝影，那些沒有經過他允許就膽敢越過保護區護欄的人，會被他臭罵一頓並被驅趕，他也不在乎來攝影的人的身分和地位。

他四處去勸天鵝湖畔的村民，不要挖養殖池，免得破壞濕地的生態環境。但養殖池依然越來越多，袁學順一提起便氣得吹鬚瞪眼。為了阻止一些開發公司在天鵝湖畔建商品房、廠房，他沒少和人起衝突，嚴重的時候甚至還被人打過，「我現在做這個事情已經達到了極致，就是我可以和天鵝換生命。」

焦慮盼不到繼承人

如今「天鵝衛士」的稱呼逐漸比袁學順這三個字更為知名。對於這個名號袁學順的心情很複雜，「天鵝衛士的名號既是對我的推動和鼓勵，也讓我騎虎難下。」

袁學順希望自己的繼承人能像他一樣不求工資與金錢上的回報，相信「還是有真正熱愛天鵝的人在某一時刻出現的」，然而，他已經堅持做了20多年的青少年動物保護教育，但目前合適的繼承人並沒有出現，從小和他一起照顧天鵝的女兒也去了北京工作。

他有些焦慮，近兩年袁學順發現自己的身體逐漸不行了，早年經常泡在冰水裡讓他落下了一身的毛病，但只要不倒下，袁學順絕對不會離開湖邊的管理站。「我能夠做到今天，我就能夠做到將來。」「希望我保存的物種能夠原汁原味地傳給下一代，希望美麗的白天鵝伴隨人類走完全程，這就是我的整個追求。」(中國新聞組整理)