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陸媒：美國給台灣好處越多 說明台灣離「棄子」越近

石門水庫稀有嬌客紅胸鶲候鳥 魅力無可擋

2018-01-14 21:47聯合報 記者張弘昌╱即時報導

台灣不常見稀有過境冬候鳥紅胸鶲，1個月前進駐石門水庫，消息傳出吸引全省各地，愛好鳥類攝影同好群聚石門水庫梅園，架起腳架及大砲級攝影機鏡頭，捕捉俏皮可愛紅胸鶲畫面。每逢假日更是上百門，巨砲級攝影機環伺。

聚集賞鳥及圍觀人嘲，引起駐守水庫保警重視，現值石門水庫入冬賞楓紅、賞梅花、櫻花旅遊旺季。警方已在紅胸鶲常出沒及活動範圍，劃設好警戒管制圍籬，保護野鳥棲地及遊客人潮安全，勸阻破壞生態環境行為。

桃園市野鳥學會常務理事吳豫州表示，出現石門水庫的紅胸鶲，為非保育類稀有冬候鳥，每年台灣都有零星出現及觀察紀錄，但這隻胸口有鮮豔紅羽公候鳥，特別受到歡迎。賞鳥或拍攝時，要維護好生態環境，避免干擾到林區鳥類等野生動物棲息。

石門水庫梅園梅花盛開後，捕捉紅胸翁跳躍雪白梅花枝頭，俏皮可愛身影，攝影同好越來越多。保七總隊第二大隊壩頂小隊接到遊客投訴抱怨，不經意群聚人潮，影響其他遊客出入動線，花木攀折受損，還有人不顧安危爬上陡峭邊坡尋找鳥蹤，稍不留神恐滑落邊坡受傷。

台灣濱海地區不多見的過境候鳥紅胸鶲，雄鳥的夏羽，紅喉及如紅圍巾般胸前鮮豔羽毛，搭配雪百枝頭梅花，猶如喜上眉楣般討人喜愛。這隻疑似過境迷途的紅胸鶲雄鳥，魅力無可擋。

派駐石門水庫壩頂小隊小隊長鄭志成表示，擔心人群熙攘，干擾鳥類棲息及生態環境，已劃設圍籬區，區隔拍攝、賞鳥人潮，加強勸導民眾注意安全，勿用閃光燈等干擾鳥群棲息行為。

桃園市石門水庫梅園，稀有冬候鳥紅胸鶲現鳥蹤，紅喉及胸羽魅力無法擋，吸引大批人群賞...
桃園市石門水庫梅園，稀有冬候鳥紅胸鶲現鳥蹤，紅喉及胸羽魅力無法擋，吸引大批人群賞鳥及拍攝。圖／保七總隊第二大隊霸頂小隊提供
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石門水庫梅園稀有冬候鳥紅胸鶲現鳥蹤，吸引大批人群賞鳥及拍攝。警方在陡峭邊坡設警戒...
石門水庫梅園稀有冬候鳥紅胸鶲現鳥蹤，吸引大批人群賞鳥及拍攝。警方在陡峭邊坡設警戒圍籬，防範遊客滑落發生危險及干擾動物生態棲息。圖／保七總隊第二大隊霸頂小隊提供
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石門水庫梅園稀有冬候鳥紅胸鶲現鳥蹤，吸引大批人群賞鳥及拍攝。警方在陡峭邊坡設警戒...
石門水庫梅園稀有冬候鳥紅胸鶲現鳥蹤，吸引大批人群賞鳥及拍攝。警方在陡峭邊坡設警戒圍籬，防範遊客滑落發生危險及干擾動物生態棲息。圖／保七總隊第二大隊霸頂小隊提供
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桃園市石門水庫梅園，稀有冬候鳥紅胸鶲現鳥蹤，紅喉及胸羽魅力無法擋，吸引大批人群賞...
桃園市石門水庫梅園，稀有冬候鳥紅胸鶲現鳥蹤，紅喉及胸羽魅力無法擋，吸引大批人群賞鳥及拍攝。圖／保七總隊第二大隊霸頂小隊提供
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桃園市石門水庫梅園，稀有冬候鳥紅胸鶲現鳥蹤，紅喉及胸羽魅力無法擋，吸引大批人群賞...
桃園市石門水庫梅園，稀有冬候鳥紅胸鶲現鳥蹤，紅喉及胸羽魅力無法擋，吸引大批人群賞鳥及拍攝。圖／保七總隊第二大隊霸頂小隊提供
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桃園市石門水庫梅園，稀有冬候鳥紅胸鶲現鳥蹤，紅喉及胸羽魅力無法擋，吸引大批人群賞鳥及拍攝。圖／保七總隊第二大隊霸頂小隊提供
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石門水庫賞鳥賞梅

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