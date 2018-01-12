影／「巴克」療傷樂園 流浪毛孩溫暖的家

2018-01-12 15:58 聯合報 記者 聯合報 記者 董俞佳 ╱即時報導



深藏在新北市三芝山區一座4千坪的園區，是斷腳、受虐、遭到捕虐動物的療傷樂園。走進園區，可以看到無數因捕獸夾、汽車追撞而斷肢的狗，也有因年邁失明，慘被棄養的名犬，還有還有關籠數年、指甲過長，導致行走困難的豬。