親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物
春節選禮攻略

獨／華視高層大地震！當家主播遞辭呈 找網紅報新聞拉攏深綠

涂醒哲提遷都到嘉義市 賴清德不回應

影／「巴克」療傷樂園 流浪毛孩溫暖的家

2018-01-12 15:58聯合報 記者董俞佳╱即時報導

深藏在新北市三芝山區一座4千坪的園區，是斷腳、受虐、遭到捕虐動物的療傷樂園。走進園區，可以看到無數因捕獸夾、汽車追撞而斷肢的狗，也有因年邁失明，慘被棄養的名犬，還有還有關籠數年、指甲過長，導致行走困難的豬。

這裡是台灣巴克動物懷善救援協會( The PACK Sanctuary)，它不只是動物的收容機構，更可說是生命教育場所，包括穿戴上輔具而能夠奔跑的癱瘓犬、重新學習站立的小豬等，能看到生命關懷的光明面。

台灣巴克動物懷善救援協會( The PACK Sanctuary)，它不只是動物...
台灣巴克動物懷善救援協會( The PACK Sanctuary)，它不只是動物的收容機構，更可說是生命教育場所，包括穿戴上輔具而能夠奔跑的癱瘓犬、重新學習站立的小豬等，能看到生命關懷的光明面。記者 董俞佳／攝影
分享

失明
小編拜託不想宣傳…………，因為_____________機票想要留著自己去

相關新聞

「炸彈氣旋」傷不了牠 「鱷魚凍」驚見生存本能

2018-01-10 18:24

人藥治療犬貓／食藥署：人藥未必適用動物

2018-01-10 14:29

救治毛小孩沒藥可用…獸醫自嘲：沒尊嚴

2018-01-10 14:25

萌翻天！3萌虎滿月 六福村推小保育員公益體驗

2018-01-10 14:19

小爪水獺寶寶泳技有成 13日和大家見面！

2018-01-10 14:16

飼主未幫寵物禦寒 會罰3千至1萬5千元

2018-01-10 13:44

獸醫爭人藥醫犬貓 食藥署：人藥劑型未必適用動物

2018-01-10 12:51

獸醫用人藥受限 農委會：了解後會再與衛福部溝通

2018-01-10 12:24

獸醫用人藥治毛小孩仍不合法！爆獸醫師強烈不滿

2018-01-10 11:09

天氣冷！動物園象龜擠保暖燈下、猩猩披麻布取暖

2018-01-09 23:33

每年施打狂犬病疫苗 保障家中毛小孩

2018-01-09 19:07

一包飼料讓畫家愛上流浪貓 4年拍萬張照片

2018-01-09 18:52

象龜排隊曬保溫燈取暖 動物寒流取暖有絕招

2018-01-09 14:10

女子旅行／墾丁不玩海 到小奈良「鹿境」遇見梅花鹿

2018-01-09 00:04

蘭嶼海邊 3尾鯨豚擱淺死亡

2018-01-08 15:25

流浪犬撿回家慘遭毒死 狗媽心疼

2018-01-08 14:06

零安樂死後 動保團體：流浪犬數、毒殺反增

2018-01-08 14:06

台科大學生用電子繪本打破性別刻板 翻成4種語言

2018-01-08 13:10

動物園這群毛孩子 愈冷愈開心

2018-01-08 13:06

影／鸚鵡跟定買菜婦人！ 警察用臉書幫牠找到家

2018-01-08 12:07

真的是一覺睡到春天才醒來嗎？ 動物冬眠真相

2018-01-08 09:06

刺網實名制上路前 又1海龜「掛亡」

2018-01-07 22:31

海生館小白鯨 明星級餵養

2018-01-06 23:40

鳳頭蒼鷹誤闖校園 今治癒野放師生好不捨

2018-01-04 15:54

前所未見！67歲「祖母級」信天翁仍在孵育小鳥

2018-01-04 08:47

小爪水獺夫妻生第3胎 寶寶學游泳2周後見客

2018-01-03 23:10

新北市毛寶貝絕育補助 開放申請

2018-01-03 23:09

小爪水獺學游泳 哥哥姊姊當貼身教練

2018-01-03 13:03

傷口感染敗血 誤闖校園水獺死亡

2018-01-02 15:24

日花千元 讓寵物安祥走完最後一程

2018-01-02 14:11

動物安養機構 照護老病毛小孩

2018-01-02 14:11

野狼騎士跨越「台灣四極」 驚喜得到最可愛伴手禮

2018-01-02 11:57

13歲哈士奇送安養 日花千元陪牠安詳走完最後一段路

2018-01-02 09:40

毛小孩也有長照版 北市補助民間成立動物安養機構

2018-01-02 09:38

北市動物園首例 亞達伯拉象龜配對 產卵有子望

2018-01-02 00:02

忠狗護家9年比照家人送終！飼主當牠是親弟辦追思會

2017-12-30 00:39

有效管理／寵物「跟著飼主戶籍走」

2017-12-29 23:54

擴建遇抗爭 增加流浪犬收容紙上談兵

2017-12-29 23:46

報告老師！教室裡面有水獺！

2017-12-29 23:43
看更多

熱門文章

凍！更強冷空氣報到 明後清晨低溫下探6度

2018-01-11 22:42

錯誤的省錢習慣 讓3成家庭沒存款也沒生活品質

2018-01-12 02:51

更強冷空氣報到 淡水清晨6度！ 再創入冬平地最低溫

2018-01-12 05:00

淡水6.0度 吳德榮：寒潮爆發引極地大陸氣團南下

2018-01-12 08:23

低薪、爆肝... 中市29衛生所7區沒主任

2018-01-11 23:55

【小孟塔羅】新的開始！2018年做什麼會帶來好運？

2018-01-12 06:30

超商貨太多崩潰？ 物流人員抓狂怒摔包裹

2018-01-12 14:26

基隆港「貓吃老鼠」 這款防鼠盾超可愛

2018-01-12 11:06

武陵櫻花季登場 今年交管只有10天

2018-01-12 10:16

今日星座運勢／巨蟹 放鬆心情祝福他人 桃花財運旺

2018-01-12 00:00

女性心聲／媽媽團的情誼

2018-01-12 06:00

在職場總是不被尊重？專家：這10種方法你必須學

2018-01-12 15:19

天冷手指冰冷變色？ 當心「雷諾氏現象」快速釀壞死

2018-01-12 11:09

我見我思／想法影響心境

2018-01-12 06:00

手指離開溫暖的床就變「紫色」 當心是雷諾氏現象

2018-01-12 16:20

網紅醫師林孟羲壓力大 夜半輾轉難眠

2018-01-11 22:19

寒害！ 台南虱目魚零星凍死 工作魚約3成死亡

2018-01-12 14:56

光加業務不增人 公衛護士也喊「快做不下去了」

2018-01-12 00:05

好冷哦！ 今晨淡水、嘉義只有6度低溫

2018-01-12 08:13

洗腎婦泡腳機溫度高泡太久 腳底板變黑壞死

2018-01-11 21:18

重要突破！ 台大醫院：染C肝器官可「先救命再治病」

2018-01-12 10:32

郭書瑤深V短裙性感女神氣場 靠水晶華麗撐場

2018-01-12 17:06

台灣勞工責任制做到死 為什麼政府、雇主看不到？

2018-01-12 12:58

龍山寺點光明燈 還派保全顧「椅海」

2018-01-11 23:49

部分負擔研議大修 健保可能不再吃到飽

2018-01-12 11:51

酷冬來碗熱湯！西式貴婦食材朝鮮薊梗入菜

2018-01-12 09:49

宜蘭山區銀白世界 森林巡護員守護雪地安全不鬆懈

2018-01-12 11:36

武陵農場櫻花季 交管看這裡

2018-01-12 13:28

淡水六度低溫 台北上班民眾包緊緊

2018-01-12 09:38

部分負擔研議大修？ 健保署：涉修法尚在評估

2018-01-12 12:31

愛馬仕中環太子店 3516萬黃金綠寶凱莉包 等待有緣貴婦

2018-01-11 20:18

保育有成效 台灣黑熊漫步台東利嘉山區

2018-01-12 10:50

深夜女子公寓的料理習作／內臟料理：雞肝醬

2018-01-12 06:00

年輕美眉卵巢瘤像麻花「捲」 痛不欲生掛急診

2018-01-12 16:47

瑟琳娜戈梅茲甜露低胸 紐約窗邊性感乍洩

2018-01-12 16:07

巴黎「來回含稅」免2萬！ 卡達47航點促銷北中南都能飛

2018-01-12 12:24

迷你掃街車鑽小巷 車體只有一般掃街車的1/4

2018-01-12 14:09

桃園機場排班計程車推夜間共乘 安全又省錢

2018-01-12 13:29

外觀OK就可發豬隻健康證明？ 業者：政府推卸防疫責任

2018-01-12 10:21

虎毒不食子 動物園母豹竟吃掉小豹

2018-01-11 23:50
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top