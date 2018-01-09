親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物

勞基修法偷閒？ 綠委林俊憲被網友抓包看電影

毛寶貝走失怎麼辦 尋寶3步驟不可少

2018-01-09 14:58中央社 新北9日電

家中毛寶貝走失怎麼辦。新北市動保處今天提供「尋寶3步驟」解煩惱，首先就是確認寵物晶片登記資訊正確性，其次上動保處網站公告招領區查看，最後才是把毛寶貝照片上傳協尋。

家中毛寶貝可能在公園散步時走丟、發情期外出沒回家、被車輛驚嚇逃脫跑掉，新北市動保處常接獲民眾打電話詢問「毛寶貝走失了，我該怎麼辦。」動保員就會告知「尋寶3步驟」。

新北市農業局動保處今天發布新聞稿指出，毛寶貝走失時，首先應致電動保處或寵物晶片登記站通報遺失，並確認登記飼主聯絡資訊及寵物資料是否正確，寵物尋獲時才能連絡到飼主。

第二步是上動保處網站的「公告招領區」，看看各動物之家是否有寵物的相片蹤影；最後一步是到動保處網站的「遺失協尋區」，上傳毛寶貝的照片、走失地點及特徵等資訊，希望大家一起來協尋。

農業局長李玟表示，為了動物的妥善源頭管理，防止棄養及避免毛寶貝走失的風險，植入晶片是最能確實找回毛寶貝的重要措施，若資料有更動時，也要到動物醫院或寵物登記站辦理變更，走失時才能第一時間重回飼主溫暖懷抱。

動保處長陳淵泉表示，依據動物保護法的規定，飼主應為寵物辦理植入晶片及寵物登記，如有經勸導仍不改善，可處新台幣3000元至1萬5000元罰鍰。

寵物動物之家
小編拜託不想宣傳…………，因為_____________機票想要留著自己去

相關新聞

女子旅行／墾丁不玩海 到小奈良「鹿境」遇見梅花鹿

2018-01-09 00:04

蘭嶼海邊 3尾鯨豚擱淺死亡

2018-01-08 15:25

流浪犬撿回家慘遭毒死 狗媽心疼

2018-01-08 14:06

零安樂死後 動保團體：流浪犬數、毒殺反增

2018-01-08 14:06

台科大學生用電子繪本打破性別刻板 翻成4種語言

2018-01-08 13:10

動物園這群毛孩子 愈冷愈開心

2018-01-08 13:06

影／鸚鵡跟定買菜婦人！ 警察用臉書幫牠找到家

2018-01-08 12:07

真的是一覺睡到春天才醒來嗎？ 動物冬眠真相

2018-01-08 09:06

刺網實名制上路前 又1海龜「掛亡」

2018-01-07 22:31

海生館小白鯨 明星級餵養

2018-01-06 23:40

鳳頭蒼鷹誤闖校園 今治癒野放師生好不捨

2018-01-04 15:54

前所未見！67歲「祖母級」信天翁仍在孵育小鳥

2018-01-04 08:47

小爪水獺夫妻生第3胎 寶寶學游泳2周後見客

2018-01-03 23:10

新北市毛寶貝絕育補助 開放申請

2018-01-03 23:09

小爪水獺學游泳 哥哥姊姊當貼身教練

2018-01-03 13:03

傷口感染敗血 誤闖校園水獺死亡

2018-01-02 15:24

日花千元 讓寵物安祥走完最後一程

2018-01-02 14:11

動物安養機構 照護老病毛小孩

2018-01-02 14:11

野狼騎士跨越「台灣四極」 驚喜得到最可愛伴手禮

2018-01-02 11:57

13歲哈士奇送安養 日花千元陪牠安詳走完最後一段路

2018-01-02 09:40

毛小孩也有長照版 北市補助民間成立動物安養機構

2018-01-02 09:38

北市動物園首例 亞達伯拉象龜配對 產卵有子望

2018-01-02 00:02

忠狗護家9年比照家人送終！飼主當牠是親弟辦追思會

2017-12-30 00:39

有效管理／寵物「跟著飼主戶籍走」

2017-12-29 23:54

擴建遇抗爭 增加流浪犬收容紙上談兵

2017-12-29 23:46

報告老師！教室裡面有水獺！

2017-12-29 23:43

流浪狗零撲殺 4縣市開第一槍要求放寬

2017-12-29 23:41

動物其實很搞笑！喜劇攝影獎保證讓你笑破肚皮

2017-12-29 14:53

寵物綁飼主戶籍！獸醫師：立意良善但要有更多配套

2017-12-29 09:30

毛小孩真正成為一家人！農委會完成寵物歸戶系統

2017-12-29 09:30

鳥友捕捉蒼鷺美照 驚見牠帶著捕獸夾飛行

2017-12-28 11:06

龍鑾潭雁鴨季 倒數計時

2017-12-28 00:15

傻眼！帶狗公園大小便 遇稽查人員竟一腳踹開

2017-12-26 21:27

住戶看電視畫面受干擾 原來是牠在「趴趴走」

2017-12-26 16:32

新北三峽非法繁殖場 46隻品種犬下周開放認養

2017-12-26 12:17

驚喜！ 農委會水試所發現5尾罕見鯊魚

2017-12-26 10:49

萌萌「鹿客」誤闖商店被請出 半小時後帶全家來討禮物

2017-12-25 10:41

梅花鹿爆量害生態 明年生育管控

2017-12-21 22:58

墾丁梅花鹿山野稱王 避孕調制數量減危害

2017-12-21 18:43
看更多

熱門文章

寒流南下！今低溫10度 明深夜到周五凌晨最冷

2018-01-09 05:34

美籍實況主稱台女「很EZ」 引爆館長怒火重砲

2018-01-09 12:28

驚！大陸文革時期醫藥學術刊物內容 讓李家同嚇一跳

2018-01-08 21:47

吳德榮：周二濕冷、周三之後晴冷 感受因人而異

2018-01-09 07:43

影／超強寒流襲台！合歡山白了頭 白雪霸佔道路

2018-01-09 08:21

勞團台北車站臥軌抗議 上下行列車暫停

2018-01-08 19:11

冬天了 為何菜價還這麼高？

2018-01-09 07:00

7人座休旅車 車市新勢力

2018-01-08 21:42

第一名是4月14日、吊車尾的是…2018最幸運生日排行大公開

2018-01-09 10:59

女子旅行／墾丁不玩海 到小奈良「鹿境」遇見梅花鹿

2018-01-09 00:04

傻眼！拜月老曖昧對象一周就脫單 但對象不是她

2018-01-09 15:27

葡萄糖胺是膝關節保養聖品？ 骨科醫師解答：尚無實證

2018-01-08 18:06

車輛掛雪鏈才能上合歡山 飄雪暫止氣溫回升到2.1度

2018-01-09 10:02

今日星座運勢／摩羯 展現親和力 成就與人際運勢升

2018-01-09 00:00

影╱勞團臥軌影響1.1萬旅客 台鐵：強烈譴責

2018-01-08 20:29

強忍病痛撐到下班 她含淚請病假最後卻變「事假」

2018-01-09 14:56

思念之情／活出雙份的生命

2018-01-09 06:00

心情點滴／高跟鞋之夢

2018-01-09 06:00

健檢查出「肺結節」不理 一年後成肺癌

2018-01-09 13:52

巴黎女人的大器穿搭 法國第一夫人在西安穿大紅外套

2018-01-09 11:15

周三起乾冷 後天體感6度！

2018-01-09 00:05

尿尿會痛懷疑自己「中鏢」 就醫才發現是發炎了

2018-01-09 10:13

57歲退休師平時身體健壯 腹痛檢查竟罹3期癌

2018-01-09 11:31

網路徵文優勝作品‧我的家，不一樣／我是單親爸爸

2018-01-09 06:00

大雨低溫特報！淡水8.8度 全台13平地站創入冬最低溫

2018-01-09 10:29

台鐵四腳亭因低溫鋼軌斷裂 影響2列次共延遲14分

2018-01-09 12:11

寒流到淡水8.8度！全台整天都濕濕冷冷 入夜更冷

2018-01-09 08:39

保護貼抗藍光？ 恐都有問題

2018-01-09 00:05

影／對抗濕冷寒流 醫院示範居家暖身法

2018-01-09 08:01

肇事不斷！交部預告：公車停靠區違停 罰鍰提高

2018-01-09 16:51

食藥署預告 雞蛋芬普尼殘留量將放寬至10ppb

2018-01-09 14:59

最快半年後 風景區可收觀光保育費

2018-01-09 00:05

大腸直腸癌威脅年輕化 31歲壯年男子保留肛門獲新生

2018-01-09 14:42

寒流發威水氣充沛 雪山合歡山飄下2018第一場雪

2018-01-09 13:14

為什麼雞蛋會有雙蛋黃？ 專家：雞嚇到或吃太好

2018-01-09 15:06

蝦子變黑不新鮮嗎？專家這樣說

2018-01-09 15:14

Christian Dada來了！海外第二家旗艦店登陸台北

2018-01-08 17:44

遠航加碼好康 免費托運行李重量提高到15公斤

2018-01-09 16:05

真的冷！避寒所開設5日 無人捐熱食

2018-01-09 12:25

收觀光保育費？ 業者：重點是沒人來

2018-01-09 00:05
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top