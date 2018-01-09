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女子旅行／墾丁不玩海 到小奈良「鹿境」遇見梅花鹿

2018-01-09 00:04聯合報 記者沈佩臻╱即時報導

談起恆春墾丁，多數人聯想到壯闊海洋、熱鬧大街，這次我們試著不玩海，發現還有更多精彩值得探索。距離墾丁有一段距離的「鹿境」，顧名思義以滿園台灣梅花鹿為主角，近年來更以「小奈良」爆紅聞名全台，背後由三位七年級生一步步深耕復育，帶著台灣梅花鹿從害羞到不怕生、與墾丁遊客同樂，變身親子、情侶必玩景點。

幾百年前台灣梅花鹿一點也不稀奇，處處可見，後來卻差點陷入滅絕一途，墾丁國家公園從民國73年開始復育野放梅花鹿，而平常若想尋鹿蹤，往往要請導覽人員帶領前往墾丁社頂自然公園，才有機會一睹美麗身影，現在到「鹿境」就能近距離接觸。

鹿境緣起於何？店長謝鎮州分享，三位創辦人中，其中一位曾在墾丁導覽探訪梅花鹿，常有看不見鹿的狀況，加上親戚早期經營鹿場，後來決定解散，當時想著「20幾隻梅花鹿該怎麼辦呢」，沒有梅花鹿的中途之家，下場可能只有回歸山林或進入山產店，因此夥伴決定接手經營，由親戚輔導養鹿，三人一步步復育梅花鹿，並轉型為生態園區，成為全台第一個人工復育、馴養，並結合人文互動的梅花鹿園區。

鹿境園區內，並不是單純讓人與鹿共處而已，店長謝鎮州說：「為了讓大家了解梅花鹿生態，同時替台灣動物保育盡一份心力，四處設置梅花鹿小百科，進場前還可以選擇餵食品項、並有專人講解注意事項，先從最簡單的餵食動作，引導大小朋友好奇心，進而發問，現場人員都很樂意為大家講解」。

若曾到過日本奈良，可能會發現奈良鹿經多代馴化已經「非常活潑」，台灣梅花鹿則依然生性害羞。不過，身在鹿境卻發現梅花鹿非常親人可愛，且園區鹿群都有身分證及妥善醫務健康管理。店長謝鎮州提到，盼透過生態體驗讓遊客了解並感受人與任何物種間都該彼此尊重，間接幫助整個生態環境。

除了與鹿合照、互動，鹿境園區內還設置裝飾藝術、飲料吧及文創周邊商品店舖，不定期舉辦限定活動，如與寵物溝通師合作舉辦問答時間等，並致力於孩童公益、教育推廣，讓民眾不虛此行。

鹿境梅花鹿生態園區

地址｜屏東縣恆春鎮恆公路1097之1號

電話｜08-999-1940

時間｜9:00—18:00（公休日請上粉絲團查詢）

門票｜全票200元、優待票50元，可折抵園內消費

到墾丁不一定要玩海，鹿境成為許多親子、情侶喜愛的生態園區。記者沈佩臻／攝影
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可以選擇鹿米、牧草或紅蘿蔔餵梅花鹿。梅花鹿。記者沈佩臻／攝影
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台灣梅花鹿自在休憩。記者沈佩臻／攝影
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鹿境因為擁有成群親人台灣梅花鹿，被網友稱為台版小奈良。圖／鹿境提供
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透過餵食這項簡單的動作引起小朋友好奇心發問，進而帶動民眾了解生態保育。記者沈佩臻...
透過餵食這項簡單的動作引起小朋友好奇心發問，進而帶動民眾了解生態保育。記者沈佩臻／攝影
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鹿境裝置拍照區。記者沈佩臻／攝影
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墾丁鹿境梅花鹿生態園區內三分之二土地都留給了梅花鹿們。圖／鹿境提供
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入場前會有專人說明注意事項。記者沈佩臻／攝影
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鹿境種植牧草。記者沈佩臻／攝影
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台灣梅花鹿經馴養後，個性從害羞到平易近人。記者沈佩臻／攝影
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鹿境成為打卡熱點。圖／鹿境提供
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文創商品店鋪蓋章區。記者沈佩臻／攝影
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鹿鹿食物販售區（鹿米、牧草、紅蘿蔔等），門票可折抵50元。記者沈佩臻／攝影
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墾丁奈良生態園區
小編拜託不想宣傳…………，因為_____________機票想要留著自己去

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