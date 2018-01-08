流浪犬撿回家慘遭毒死 狗媽心疼

2018-01-08 14:06 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 鄭維真 ／台南報導



71歲王沈金來近20年來每天風雨無阻，獨自用機車載著大包飼料及清水，沿著鹽水溪畔餵養2百多隻流浪犬。 記者鄭維真／攝影 分享 facebook

愛心狗媽王沈金來多年前因餵養「討海的狗」爆紅，每天沿著鹽水溪畔餵養2百多隻流浪犬，近來她發現犬隻越來越多，帶了狗回家，未料疑遭附近居民不滿，上周將毒雞肉放置她家門口，其中一隻誤食不治。王沈金來哭著說，看牠們可憐才撿回家養，卻慘遭如此對待，如果大家不要棄養就不會有這些問題了。

71歲王沈金來說，這1年多來出現在溪畔的流浪犬增加，於是帶了1、2隻行動較不便的狗回家，加上原本的共4隻，雖然有鄰居反映養太多，但每隻都很乖巧。每天下午在外餵完流浪犬，晚上再到醫院照顧中風的丈夫，精疲力盡，回到家看牠們在門口搖尾巴等待她回來，辛苦的感覺就會頓時消失。

王沈金來下午餵養完流浪犬，傍晚回到家即看見愛犬遺體，地上留有摻入農藥的雞肉。 台灣流浪動物救援協會／提供 分享 facebook

未料，上周她回家後，發現其中名為「小麗」的狗竟躺在門前口吐白沫，地上還留有一包摻入農藥的雞肉，她痛批怎麼有人如此狠心，難過地直說，「救回來的流浪狗卻被人毒死」。

王沈金來痛失愛犬仍強忍悲痛，隔天依舊外出餵養。身型瘦弱的她扛起好幾包飼料，吃力地放上老舊機車，後面用繩子掛著兩瓶水桶，騎了約10多分鐘的路程，抵達鹽水溪畔；只見她長按喇叭，一隻又一隻的流浪犬突然從溪流上岸，有些則從草叢奔馳而來，邊舔著舌頭、邊搖尾巴圍住王沈金來。

她說，家裡雖然已有飼養流浪犬，但也捨不得外面這些狗餓肚子，這20年來幾乎天天風雨無阻，獨自騎車餵養溪畔沿線3公里的流浪犬。她看著牠們開心吃著地上的食物，忽感一陣心酸，頻頻拭淚，「很怕自己不在，這些狗沒人顧」。