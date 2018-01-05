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身歷其境認識國寶魚！ 雪霸公園展示館更新

2018-01-05 13:10中央社 苗栗縣5日電

雪霸國家公園武陵遊客中心的台灣櫻花鉤吻鮭生態中心展示館，10日將重新開放，館內新增互動闖關遊戲，遊客可「身歷其境」體驗當國寶魚覓食、躲避天敵等，趣味學習生態知識。

雪霸國家公園管理處今天發布新聞指出，台灣櫻花鉤吻鮭生態中心展示館因使用多年，內部展示面版、圖片及燈光設備等逐年老舊，自去年10月起，暫時閉館整修，更新工程已經完工，預計10日重新對外開放。

雪管處說，整修工程除更新館內解說版面資訊外，另有兩大亮點，包括入口處設置的電視牆，輔助解說員為遊客解說國寶魚的保育策略、實際作為及保育成效。

此外，館內更新增台灣櫻花鉤吻鮭互動遊戲裝置，透過大螢幕及類似跳舞機的腳踏感應墊，遊客可模擬成為國寶魚，體驗在溪流中的生態，遊戲共分5關，利用上下左右移動挑戰覓食、躲避天敵、土石流及穿越攔砂壩等，饒富趣味與教育意義。

雪管處副處長鄭瑞昌指出，台灣櫻花鉤吻鮭生態中心展示館自民國95年開幕，是武陵地區遊客必訪的熱門景點之一，每年吸引逾10萬人次造訪，其中，最引人入勝的，是模擬天然棲地的水族缸，可近距離觀察國寶魚悠游水中樣態及特徵，此次新增互動遊戲，有助民眾「身歷其境」認識國寶魚的棲地環境與生態知識，歡迎大、小朋友踴躍參觀。

國寶國家公園

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