為繁衍下一代 超人氣萌石虎集寶返南投相親

2018-01-05 13:08 中央社 台北5日電



即將滿5歲的石虎「集寶」姊姊，將在9日返回出生長大的南投，預計一週後與石虎「阿中」配對，肩負繁衍下一代重責大任。民眾可把握本週末到台北市動物園，向「集寶」說聲再見。

農委會特有生物研究保育中心在民國102年成功繁殖石虎姊弟「集寶」與「集利」，同年底在南投縣集集鄉野放，豈料，「集寶」負傷跑回特生中心，經評估不適合回到野外生活，因此，103年6月23日轉送台北市動物園照養，「集寶」姊姊也展開代言石虎保育的生活。

「集寶」姊姊外形酷似虎斑貓，模樣可愛，不過，個性神秘、機警，素有「獨行俠」之稱。台北市動物園發言人曹先紹表示，「集寶」入園後，透過一系列保育教育活動，其在短短4年內擁有一大票死忠粉絲。

曹先紹說，台灣野外族群的石虎估計不到600隻，「集寶」也將在9日回到特有生物研究保育中心，預計中旬與另外1隻石虎小帥哥「阿中」相親，為復育台灣石虎族群努力。

曹先紹指出，石虎「阿中」是在105年1月時，在南投中寮鄉被農民發現，轉送至特有生物保育研究中心，因為不小心誤觸捕獸夾，左前肢受傷嚴重，截肢才保住性命，少了前肢輔助，「阿中」在行動上顯得十分不便，無法返回野外生活。

曹先紹說，2隻石虎即將一起生活的新家，中間有一道可以互通的小門，就算第一時間沒有看對眼，彼此也有足夠空間。

「集寶」回到特有生物研究保育中心後，代言石虎保育的工作將由姑姑「小母」接下，曹先紹說，「小母」到動物園後，會先在檢疫救傷中心進行一個月的檢疫隔離，在這期間，台灣動物區的石虎戶外活動場會全面整修、消毒，讓「小母」可以安心入住。