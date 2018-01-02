澎湖再傳綠蠵龜死亡 將解剖調查死因

2018-01-02 20:44 中央社 澎湖縣2日電



澎湖白沙後寮沙灘今天有民眾通報發現一隻保育類綠蠵龜死亡，澎湖縣府保育科人員表示，這隻綠蠵龜死亡不到一天，將送往台灣本島解剖研究，以瞭解綠蠵龜死亡原因。

南部地區巡防局第七海岸巡防總隊通梁安檢所今天中午時分，接獲有民眾通報發現一隻海龜疑似擱淺，安檢所前往現場，並通報澎湖縣政府農漁局保育科人員了解，發現死亡海龜為綠蠵龜，長約60公分，寬約42公分，綠蠵龜死亡不到一天，將送到本島解剖了解死因。

澎湖岸巡單位指出，澎湖蒔裡、竹灣、(艸果)葉、後寮等港區海域與岸際，約在一個星期內，已先後發現有4隻傷亡的海龜，且都屬保育類的綠蠵龜與玳瑁海龜，值得關注。