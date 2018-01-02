新北動保處超商合作 QR Code輕鬆認養

2018-01-02 20:45 中央社 新北2日電



新北市動保處與全家便利商店合作推動「新北毛寶貝行動認養小棧」活動，民眾購物時使用手機掃描海報或立牌上QR Code，就能輕鬆取得犬貓認養資訊。

新北市動保處長陳淵泉表示，動保處認養結合網路首創「新北毛寶貝行動認養小棧」，首先在29區區公所試辦，獲得不錯成果，明天起將進一步與全家便利商店合作，將認養訊息更伸入各區域，替毛寶貝們找到下一站幸福。

他表示，動保處製作「新北毛寶貝行動認養小棧」海報1月3日起至31日在全家超商新北市各分店張貼，供民眾購物時能夠輕鬆取得犬貓認養資訊。

民眾只要使用手機掃描海報或立牌上QR Code，就可快速連結至動保處毛寶貝認養網站頁面，瀏覽更多的犬貓認養資訊，並可依照上面資訊聯繫動物之家或寵物店，後續將由動物之家協助民眾辦理認養相關手續。

他說，民眾掃瞄QR Code選中喜愛的毛寶貝並認養，將獲贈「愛您一世寵物白金卡」一張，可享有包含終身免費狂犬病疫苗施打（至動物之家或動保處憑卡施打）、免費一次內外寄生蟲及心絲蟲預防投藥（認養時給予）、免費一劑基礎疫苗施打（認養時施打）以及認養半年內檢診醫療服務及公務獸醫電話諮詢等優惠。