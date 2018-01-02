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野狼騎士跨越「台灣四極」 驚喜得到最可愛伴手禮

2018-01-02 11:57聯合新聞網 綜合報導

野狼騎士PO出機車與四極的合照。圖擷自爆料公社
野狼騎士PO出機車與四極的合照。圖擷自爆料公社
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一名騎士在元旦時衝了台灣四極，做為慶祝新年的大禮，沒想到真正的大禮卻在完成四極之旅之後出現了。

台灣東南西北四個最極之地所在地。圖截自google map
台灣東南西北四個最極之地所在地。圖截自google map
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這名騎士騎著野狼125，挑戰了台灣東南西北四個最極之地，非別是貢寮三貂角、屏東鵝鑾鼻、台南國聖燈塔和新北石門富貴角，全程共一千多公里。他在新年的第一天完成了挑戰興奮PO文到爆廢公社和大家分享喜悅後沒多久，就在海邊遇到了和自己命中註定的小黑狗。

見到小黑的當下，他對自己說「只要牠爬上堤防我就帶他走」，並且拍下了「第一次與你相遇」的影片，影片中紀錄了小狗一邊奶叫一邊在石頭縫中爬行的畫面。沒想到一分鐘後小黑狗真的自己爬上了堤防，實在是「不養不行」。

騎士當場「收編」了小黑，並用手邊的塑膠袋將小狗「打包」安置在機車後座，準備帶著他一起再騎兩百多公里回家。網友們看到騎士分享的打包照，都回應「包成這樣好可愛」還有人妙讚是「最可愛的伴手禮」，除了稱讚騎士超有愛心一定會「狗來富」外，也恭喜騎士找到了以後一起環島的好旅伴。

被打包上車的小黑。圖擷自爆料公社
被打包上車的小黑。圖擷自爆料公社
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網友除了為小黑找到了家感到開心之外，也立刻關心起小黑的名字，有人說「該不會要取名一分鐘吧」，也有人建議2018年應該要叫他「十八啦」。由於這則暖心可愛的貼文立刻得到了一萬五的讚數，有網友也提出狗狗應該要叫「萬五」以示慶祝。

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