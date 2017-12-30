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忠狗護家9年比照家人送終！飼主當牠是親弟辦追思會

2017-12-30 00:39聯合報 記者游明煌／基隆市報導

楊凱婷為愛狗阿修辦告別追思會，靈堂布置、儀式、靈車等完全按家人規格辦理。 圖／楊...
楊凱婷為愛狗阿修辦告別追思會，靈堂布置、儀式、靈車等完全按家人規格辦理。 圖／楊凱婷提供
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基隆市民楊凱婷養一隻比特狗「阿修」九年，日前過世，她為愛狗辦了一場告別追思會，比照家人送終規格，當成自己的弟弟辦，靈堂有一張狗的大遺照，還以超大黑頭靈車送上山土葬，靈車前掛遺照，儀式尊崇。她說，希望牠一路好走，投胎做人。

楊凱婷以超大黑頭靈車送愛狗阿修上山土葬，靈車前掛遺照，儀式尊崇。 圖／楊凱婷提供
楊凱婷以超大黑頭靈車送愛狗阿修上山土葬，靈車前掛遺照，儀式尊崇。 圖／楊凱婷提供
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我愛基隆人公益協會總幹事楊凱婷為阿修辦告別追思會後，在她的臉書有感而發貼文，寫著「謝謝您護衛這個家，感謝您」。為狗辦這麼隆重的葬禮，十分少見，引發議論。

不少網友留言，祝福狗一路好走，並有人說，很多人想做而做不到的「妳辦到了，妳是一個好主人」。

為愛狗阿修辦告別追思會，楊凱婷比照家人送終規格。 圖／楊凱婷提供
為愛狗阿修辦告別追思會，楊凱婷比照家人送終規格。 圖／楊凱婷提供
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楊凱婷表示，阿修是一條黑狗，很忠心也很有靈性，十分盡責，曾為她家嚇退一名竊賊，才沒有損失。她是事後調監視器才知道，影像錄下竊賊撬門，被牠發現後上前狂吠，衝上去咬人，竊賊才嚇跑。

楊凱婷說，她沒有兄弟姊妹，把阿修當成弟弟，牠有生病，算是壽終正寢，以人類的規格辦告別追思會，用棺材入殮，請師父念經、國樂西樂伴奏，也有靈車並做七，土葬後立牌位，所有儀式及過程都和人類一樣，當天有廿多名愛狗人士送別。

楊凱婷為愛狗阿修辦告別追思會，還有不少愛狗人士來送終。 圖／楊凱婷提供
楊凱婷為愛狗阿修辦告別追思會，還有不少愛狗人士來送終。 圖／楊凱婷提供
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「姊姊幫您設計了追思會，就是要謝謝您保護這個家，有喜有憂，您在我心中很重要很重要，雖然很難過，但最後一段路不能馬虎」，她在追思會上一字一句說出，淚流滿面。

楊凱婷平時會幫助貧困老弱或發生突發事故生活困難者，送物資幫忙，因此成立愛心協會。她未和父母同住，和愛狗一起住中山區，所以感情特別好。她說，辦告別式主要是希望大家養狗就要愛牠，當成家人，不要養一養不愛了就亂丟，成了流浪狗。

告別式
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