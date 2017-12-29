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家人規格辦告別式！忠狗曾勇退竊賊 飼主大靈車送終

家人規格辦告別式！忠狗曾勇退竊賊 飼主大靈車送終

2017-12-29 21:16聯合報 記者游明煌╱即時報導

阿修的追思告別式完全比照人類的規格。圖／楊凱婷提供
阿修的追思告別式完全比照人類的規格。圖／楊凱婷提供
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基隆市民楊凱婷養一隻比特狗「阿修」9年，日前過世，她為愛狗辦了一場告別追思會，一切都比照人類送終的規格，當成自己的弟弟來辦，靈堂有一張大大狗的遺照，還以黑頭靈車送上山土葬，靈車前掛著狗的遺照， 儀式尊崇。她說，希望牠一路好走，投胎做人。

我愛基隆人公益協會總幹事楊凱婷為阿修辦告別追思會後，在她的臉書有感而發貼文，寫著「謝謝您護衛這個家，感謝您，願您一路好走，投胎做人，感謝愛寶貝的人士，今天來參加我弟弟的這場追思會」。這則貼文讓不少愛狗人士感動，轉貼到爆料公社

為狗辦這麼隆重的葬禮，十分少見，引發議論。不少網友留言，祝福這條狗一路好走，並有人說，這是一條比特犬，很多人想做而做不到的「妳辦到了，妳是一個好主人」。

楊凱婷受訪時表示，她養了阿修9年了，是一條黑狗，很忠心也很有靈性，在她家護衛看門9年，十分盡責。阿修曾為她家嚇退一名竊賊，才沒有損失，她調監視器才知道，發現有竊賊撬門，被牠發現後上前狂吠，並衝上去咬人，竊賊才嚇得跑走。

楊凱婷說，狗是人類最忠實的朋友，她沒有弟弟，因此就把阿修當成自己的弟弟，牠有生病，但算是壽終正寢，因此以人類的規格辦告別追思會，用棺材入斂，有請父念經、請國樂西樂，也有靈車送上山，並有做七，最後土葬，並立牌位，所有儀式及過程都和人類一樣，備極尊崇，她希望「弟弟」一路好走，來生可以投胎做人。

她說，當天也有20多名愛狗人士一起來送別，讓她相當感動。

阿修的追思告別式完全比照人類的規格。圖／楊凱婷提供
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阿修的追思告別式完全比照人類的規格。圖／楊凱婷提供
阿修的追思告別式完全比照人類的規格。圖／楊凱婷提供
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阿修的追思告別式完全比照人類的規格。圖／楊凱婷提供
阿修的追思告別式完全比照人類的規格。圖／楊凱婷提供
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