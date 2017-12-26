驚喜！ 農委會水試所發現5尾罕見鯊魚

2017-12-26 10:49 聯合報 記者 聯合報 記者 彭宣雅 ╱即時報導



農委會水產試驗所近期正進行例行性台東海域魚類相調查時，在台東縣東河鄉外海350公尺深處捕獲5尾罕見小型鯊魚，經鑑定後確認為台東新記錄的卡氏尖頷烏鯊。圖／水試所提供 分享 facebook 農委會水產試驗所近期正進行例行性台東海域魚類相調查時，在台東縣東河鄉外海350公尺深處捕獲5尾罕見小型鯊魚，經鑑定後確認為台東新記錄的卡氏尖頷烏鯊(學名Trigonognathus kabeyai)，英名viper shark，日名ワニグチツノザメ，屬於烏鯊科 (Etmopteridae)的小型鯊魚，目前全世界僅於日本、夏威夷及台灣發現本種。

水試所表示，1986年首次在日本愛知縣330公尺深海捕獲本種，1987年在德島縣捕獲第2尾，於1990年由東京大學的望月賢二及大江文雄教授發表為新屬新種。本種屬名描述三角形(trigonon)的顎部(gnathus)，種名(kabeyai)則為表彰採集者壁谷裕道船長。

而台灣先前分別在東港及南方澳的拖網混獲中發現本種。這次水試所在台東海域以單層刺網捕獲5尾樣本，尾叉長介於26.2至32.6公分。其中有1尾存活，低溫包裝攜回本所嘗試以10℃低溫海水飼養，但僅存活1日。

水試所表示，卡氏尖頷烏鯊的牙齒與一般鯊魚的利齒完全不同，仔細觀察本種最明顯的特徵就是牙齒均為針狀牙，活似蛇類毒牙這也是英名viper shark的由來。更特別的是上下顎部分可往前方延伸，搭配尖牙可有效突襲獵物，這種獨特進食方式與尖吻鯊科的歐氏尖吻鯊(Mitsukurina owstoni)相當類似。