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威尼斯號首航 猶如一座海上移動城堡！

2019-07-31 10:18聯合報 記者羅建怡／專題報導

雄獅旅遊與歌詩達威尼斯號Venezia獨家合作，在2020年推出日韓賞櫻8日限定...
雄獅旅遊與歌詩達威尼斯號Venezia獨家合作，在2020年推出日韓賞櫻8日限定航程。 圖／雄獅旅遊提供
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「整座遊艇就是一座威尼斯城！」

這是今年5月歌詩達威尼斯號新船下水、首航台灣，

多數媒體的驚嘆之詞，

這也是全球第一艘以城市命名的遊輪。

威尼斯號初下水好評不斷，雄獅旅遊決定2020年再度包船，於清明連休假期推出日、韓雙國賞櫻航程，

船上免費餐廳可以吃到和牛與龍蝦，

還有晶華酒店的冠軍牛肉麵，全新路線也將再創驚奇。

歌詩達威尼斯號Venezia將貢多拉大運河、嘆息橋原汁原味搬上郵輪。 記者羅建怡...
歌詩達威尼斯號Venezia將貢多拉大運河、嘆息橋原汁原味搬上郵輪。 記者羅建怡／攝影
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威尼斯號有這些

「威尼斯」是許多人的蜜月首選，它與「浪漫」總畫上等號，錯綜複雜的運河交織成美麗的水上城市，或者坐上貢多拉，聆聽船伕美妙的歌聲；或者在歷史建築前、群鴿飛舞間，啜飲一杯香醇咖啡。這些，在歌詩達郵輪全新打造的「威尼斯號」也可以完全體驗。

這是歌詩達威尼斯號斥資250億、專為亞洲遊客打造的新船，首發行程就來到台灣，從基隆港出發，5月首航日本8天7夜。

歌詩達威尼斯號Venezia復刻義大利知名景點聖馬克大教堂。 圖／雄獅旅遊提供
歌詩達威尼斯號Venezia復刻義大利知名景點聖馬克大教堂。 圖／雄獅旅遊提供
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除了嶄新豪華的船體，船內還有許多威尼斯的經典景點。踏進船艙第一眼，就是被譽為「歐洲最美會客廳」的威尼斯地標「聖馬可大堂」，飛獅和鴿群象徵著威尼斯的祝福；挑高的設計，也讓旅客從各樓層都能下眺大堂壯麗。船上還有威尼斯代表的「貢多拉運河」，嘆息橋、等比的兩艘貢多拉船，不僅有帶領神遊威尼斯的船伕，貢多拉還划進餐廳，可以邊用餐、邊欣賞運河之美；或者戴上VR眼鏡，直接徜徉在威尼斯的浪漫氛圍裡。

不只如此，船內處處可見威尼斯相關的景、物與人的畫作，甚至不論走往何處，都像在城市裡巡遊；復刻義大利經典劇院之一的「威尼斯鳳凰劇院」，義大利經典名劇每晚精彩上演，就連心靈也一併飽足。

威尼斯號當然有正統的義式料理，兩間主餐廳與一間自助餐廳提供免費佳餚，還有5間付費餐廳。像是知名的中式火鍋「鑪」，米其林三星義大利餐廳8 1/2 Otto e Mezzo Bombana也在「卡薩諾瓦餐廳」推出郵輪專屬的菜單。想在餐後來一杯代表義大利的國寶級精品咖啡「illy」，台幣銅板價格就能享用。

遊輪上有各種體驗與玩趣。 記者羅建怡／攝影
遊輪上有各種體驗與玩趣。 記者羅建怡／攝影
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如果是親子同遊，威尼斯號也有海上運動場，包括甲板頂層3條海上高空滑水道，以及戶外思高兒童俱樂部；白天歌舞樂聲不斷，入夜還有寶格麗海上珠寶時尚秀、威尼斯傳統面具狂歡節等精彩活動，歡笑聲從早到晚不停歇。

2020年的「花獻愛」日、韓賞櫻8日行程，除了停靠最北港口、走訪日本金澤，欣賞文化遺產之一的合掌村美景，也將主打餐食升級，首度將台灣冠軍牛肉麵搬上船，並將船上最受歡迎的付費餐廳「卡薩諾瓦餐廳」標準菜餚，提供全船旅客在兩個主餐廳免費享用，包括和牛、龍蝦大餐，以及日韓限定特色料理和日本新鮮草莓製成的美麗甜點。

雄獅旅遊2019年的「老夫妻海上婚禮」，現場隆重感人，2020年將針對年輕人舉辦...
雄獅旅遊2019年的「老夫妻海上婚禮」，現場隆重感人，2020年將針對年輕人舉辦浪漫海上婚禮。 記者羅建怡／攝影
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浪漫加值，感動時刻

威尼斯號首航，雄獅旅遊首度結合「愛move郵輪嘉年華」的理念，以愛慕(move)做為活動主軸，徵選結褵40年以上的20對夫妻免費登遊歌詩達郵輪「威尼斯號Costa Venezia」，行程近尾聲時，意外的「浪漫婚禮」登場，還有神秘嘉賓─前副總統蕭萬長與夫人出席。

雄獅旅遊主題旅遊部總經理游國珍表示，參加海上婚禮的老夫妻，每對背後都有一個讓人動容的愛情故事，其中有7組是結婚超過半世紀的「金婚」夫妻檔，還有2組攜手一甲子的老夫妻，最高齡的91歲的倪先生和他79歲的妻子結褵長達61年，攜手搭遊輪，在海上行婚禮，老夫妻們都說「太浪漫了」。

談起人生第二次走上紅毯，結婚61周年的代表倪福司表示，他以流亡學生的身分來台，現在家庭和樂四代同堂，想起當年恍如昨日，他除了感謝愛妻辛苦相伴，也首次在眾人面前說出「老婆我愛妳，當年的山盟海誓永遠不變」，引爆台下熱烈掌聲。

船上充滿威尼斯風情。 記者羅建怡／攝影
船上充滿威尼斯風情。 記者羅建怡／攝影
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游國珍表示，歌詩達郵輪威尼斯號2020年仍將以「愛」為名，針對年輕旅族推出浪漫版的「海上婚禮」。

靠港這樣玩

威尼斯號5月首航，主要前往鹿兒島、宮崎、大阪和高知4港口，船上有各種陸上行程選擇。如果想要自由行，各港口都有中文導覽人員，提供城市地圖、代客叫車等貼心服務，暢遊不難，但要掌握回港時間。

坐鎮洞穴中、佇立於懸崖絕壁上的神社，以其獨特的位置著稱。 記者羅建怡／攝影
坐鎮洞穴中、佇立於懸崖絕壁上的神社，以其獨特的位置著稱。 記者羅建怡／攝影
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鵜戶神宮沿途可見可愛小兔。 記者羅建怡／攝影
鵜戶神宮沿途可見可愛小兔。 記者羅建怡／攝影
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宮崎／鵜戶神宮

船靠宮崎，記者選擇與其他旅客合搭計程車前往「鵜戶神宮」。這座坐鎮洞穴中、佇立於懸崖絕壁上的神社，以其獨特的位置著稱。穿越隧道，一路地面有各種造型的白兔相迎，兔頭上擺放著許願錢幣，妙趣橫生；沿著曲折的山路步行約20分鐘，就能見到朱漆外墻，沿著崖壁興建的神社，據傳神宮能够保佑新婚夫妻和樂、成功受孕及順利生産。

花100日幣可買5個「運玉」，試試運氣。 記者羅建怡／攝影
花100日幣可買5個「運玉」，試試運氣。 記者羅建怡／攝影
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得投入圍起的凹洞，才算成功。 記者羅建怡／攝影
得投入圍起的凹洞，才算成功。 記者羅建怡／攝影
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在太平洋裡突出的鵜戶崎岬的洞穴裡，本就奇特。岬角周圍相連著奇石怪礁，與滾滾白浪形成突兀又美麗的對比。有趣的還有「龜石占卜」，得先花100日幣買「運玉」，接著「男左女右」取石投海，海面上有座凸起烏龜形狀的龜石，石上有繩圈捆起之處，瞄准投入、願望即可成真，每人5次機會，看似容易，但命中率極低。

「運玉」是當地小學生用黏土做成，上面印有「運」字的小圓石。據說從前大家是投錢幣許願，但當地小學生常去撿錢幣易有安全顧慮，因此現在改用黏土製成的「運玉」來取代許願的錢幣。神社前也賣有裝著運玉的御守，可以把神話故事與祝福一起帶回家。

弘人市場人氣滿點。 記者羅建怡／攝影
弘人市場人氣滿點。 記者羅建怡／攝影
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高知／HIROME（弘人）市場

停靠的4個港口中，高知是讓人「最感心」的城市。一下船，就有免費接駁車往返高知城與碼頭，地方政府用心可見。沿著市場搭起的行人徒步區前行，兩旁小店逛不完，路行目的地是弘人市場，旅人對其評價兩極，充滿懷舊氛圍的市場內，從高知鄉土料理至各國美食皆備，中央區設有桌椅，可以到各攤位採買，再自行落座，各店家以買鮮食為主，共有65家商鋪。

「炙烤鰹魚」是弘人市場的必點美食。 記者羅建怡／攝影
「炙烤鰹魚」是弘人市場的必點美食。 記者羅建怡／攝影
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「HIROME（弘人）市場」又被稱為「高知的廚房」，循著導覽地圖，第一站來到火光熊熊、大束稻草燒著的「炙烤鰹魚」，表面微微香烤，內裡仍是生的，蘸些檸檬汁、夾一片生蒜同吃，帶有煙燻味，肉質柔軟，店家也推薦沾鹽的吃法，更顯鮮甜。這裡賣炸雞與生啤酒的店家也多，雞塊炸得香脆，肉嫩多汁，銅板價即可購得，「雞啤」也是當然絕配。

弘人市場有高知特產「帽子麵包」。 記者羅建怡／攝影
弘人市場有高知特產「帽子麵包」。 記者羅建怡／攝影
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市場裡也有高知特產的冰淇淋，口感介於冰淇淋與刨冰之間，頗有古早味；另一款當地特有的「帽子麵包」，造型如帽，帽頂蓬鬆柔軟，帽沿鬆脆，也是高知特產。

明年日韓賞櫻，可以搭著威尼斯號前行。 圖／雄獅旅遊提供
明年日韓賞櫻，可以搭著威尼斯號前行。 圖／雄獅旅遊提供
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如果2020你想去

2020的威尼斯號，在航程、活動與餐飲，都有大突破。顛覆以往的賞櫻郵輪航程，雄獅旅遊獨家規畫停靠韓國釜山、日本舞鶴，一路到最北的金澤、境港4港口，除了可飽覽釜山鎮海軍港的櫻花海，還能探訪日本神話祕境山陰山陽地區，並前往「日本三景」之一的天橋立、趣味十足的妖怪村，以及地位崇高、號稱日本人一生必訪的古老神社「出雲大社」，或是欣賞世界文化遺產之一的白川鄉合掌村美景，同時，特別安排櫻花樹下野餐行程。

晶華酒店知名的冠軍牛肉麵也將登船。 圖／雄獅旅遊提供
晶華酒店知名的冠軍牛肉麵也將登船。 圖／雄獅旅遊提供
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2020花獻愛」威尼斯號日韓賞櫻郵輪，唯一航次3月31日啟航，即日起報名兩人房每人最低49,900元起，親子出遊省更大，12歲以下兒童免費，如父母帶2小孩同住4人內艙，相當於每人25,000元有找。

很威尼斯的大堂風景。 記者羅建怡／攝影
很威尼斯的大堂風景。 記者羅建怡／攝影
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